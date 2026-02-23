Óriáscápa bukkant fel a kedvelt horvát nyaralóhely partvidékén

Az óriáscápa noha nem gyakori, de a megfigyelések szerint ennek ellenére mégis rendszeres látogatója a horvátországi Kvarner-öböl térségének, ahol elsősorban a télutón, illetve kora tavasszal esélyes e hatalmas porcos halak felbukkanása.

Az óriáscápa a világtenger második legnagyobb halfaja Fotó: Chris Gotschalk / Wikimedia Commons

Óriáscápa tűnt fel Horvátország partvidékén

Érdekes észlelésről számoltak be a múlt héten a Blue World tengerkutatási intézet munkatársai, akiknek azonosítás céljából küldték el azt a videófelvételt, amelyen egy hatalmas, a víz felszínét hasító hátúszó látható – írja a különleges találkozóról a Croatia Week horvát hírportál. Noha a videófelvétel nem volt a legjobb minőségű, az intézet tengerbiológusai a hátúszó jellegzetes formája alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a Kvarner térségében cirkáló cápa a legnagyobb valószínűség szerint a világtenger ma élő második legnagyobb recens halfaja, az óriáscápa (Cethorinus maximus) egyik példánya lehet.

Az óriáscápa a heringcápa-alakúak rendjének (Lamniformes) a legméretesebb cápafaja, ami főleg az indo-pacifikus trópusi vizekben honos cetcápa (Rhincodon typus) után a világóceán második legnagyobb recens halfajának számít. A kifejlett példányok átlagos testhossza 8 méter, a testtömegük pedig 4,6- 5 tonnát nyom, de ennél jóval nagyobb egyedeik is ismertek. Az eddigi legnagyobb példányt – amelynek hitelesítették a méretét – 1851-ben Kanadában fogták ki. A cápa teljes testhossza 12,27 méter, a testtömege pedig 16 tonna volt.

Noha az óriáscápa ritka fajnak számít az Adriai-tengerben, de ennek ellenére a jelenléte mégis folyamatosnak tekinthető az Adriai-tenger keleti partvidékén. A legtöbb dokumentált megfigyelés az Adriai északi részéről, különösen a Kvarner-öbölből származik,

ami az Adriai-tenger legmagasabb zooplankton biomasszájával rendelkező területe.

Az óriáscápa ugyanis a hatalmas mérete és ijesztő kinézete ellenére sem jelent veszélyt az emberre, mivel a szilás cetekhez hasonlóan plankton-szűrögető életmódot folytat. A horvát Adria északi régiójában éppen ezzel függ össze a jelenléte is elsősorban a tél végi, illetve a kora tavaszi hónapokban, a planktonvirágzás idején.