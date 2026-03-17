Elfeledett nővérek formálták Írország arculatát

Az ír művészeti újjászületés árnyékban maradt alakjai

James Joyce az Ulyssesben furcsa nővérekként emlegette őket. William Butler Yeats angyalnak és démonnak nevezte őket eltérő természetük miatt. Nem véletlenül: a Yeats nővérek különleges párost alkottak.

A világhírű ír irodalmár, James Joyce furcsa nővérekként emlegette őket Forrás: Wikimedia Commons

Susan Mary és Elizabeth Corbet Yeats, vagyis Lily és Lolly, sokáig híres testvéreik árnyékában éltek.

A költő William Butler Yeats és a festő Jack B. Yeats neve mellett az övék ritkábban került elő. Pedig önállóan is meghatározó szerepet játszottak az ír művészeti újjászületés formálásában.

A nővérek nemcsak alkottak, hanem közösséget is építettek. Számos női művésszel dolgoztak együtt. Kapcsolatban álltak May Morrisszal és Pamela Colman Smith-szel is. Egy olyan hálózatot hoztak létre, amelyben a művészet és az identitás egyszerre erősödött.

Közösség és művészet az ír művészeti újjászületés szolgálatában

1902-ben Evelyn Gleesonnal közösen megalapították a Dun Emer vállalkozást. Ez egyszerre működött kiadóként és kézműves műhelyként. A kezdeményezés célja világos volt: munkát adni ír nőknek, és közben újraértelmezni az ír művészetet.

Susan Mary Yeats portréja (Fotó: Wikimedia Commons/Roy Hewson)

A Dun Emer az ír művészeti újjászületés egyik központjává vált. Ötvözte a nacionalista gondolkodást a középkori formavilággal és a kézműves hagyományokkal. A vállalkozás nevét Emer alakjáról kapta, aki a mítosz szerint nőket tanított hímzésre. A műhelyben nem tömegtermelés folyt. Minden darab egyedi volt. A készítők hangsúlyt fektettek az anyagokra is. A len és a selyem került előtérbe, helyi forrásokból.

Zászlók, amelyek formálták az identitást

A nővérek egyik legnagyobb munkája a Loughrea-i Szent Brendan-székesegyházhoz kapcsolódott. A 20. század elején nagyszabású díszítési program indult. Ennek részeként több tucat hímzett zászlót készítettek. A zászlók nem csupán díszek voltak. A templomi közösségek identitását is kifejezték. Egyes darabokat körmenetek során használtak.

Elizabeth Corbet Yeats, vagyis Lolly portréja (Forrás: Wikimedia Commons/John Butler Yeats)

A terveket ismert művészek készítették. A kivitelezést a céh asszonyai végezték. A projektet Lily Yeats irányította. George William Russell, vagyis Æ, Szent Patrikot ábrázolta. A kompozíció a legendát idézi, amelyben a szent elűzi a kígyókat. A motívum a pogányság visszaszorítását jelképezi. A lóhere a Szentháromság szimbóluma.