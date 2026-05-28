Az ügyészség végül 3 év és 5 hónap börtönt kért Iwamasára, aki az ügy öt vádlottja közül elsőként kötött vádalkut, és akit utolsóként ítélt el a bíróság. A börtön mellett két év próbaidőt szabtak ki rá, valamint 10 ezer dolláros pénzbírság megfizetésére kötelezték.
Negyvenegy hónap börtönt kapott Matthew Perry asszisztense
Kenneth Iwamasát 41 hónap börtönbüntetésre ítélték a Jóbarátok sztárjának drogtúladagolásában játszott szerepe miatt. A 60 éves férfi a bíróságon zokogva kért bocsánatot a családtól, Matthew Perry édesanyja szerint azonban egy lelkiismeretlen emberre bízták a színész életét − számolt be róla a BBC News.
