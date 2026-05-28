Lehet, hogy sokkal koszosabb az ágyneműnk, mint gondolnánk

Sokan csak akkor mossák, amikor már nem érzik elég frissnek. Pedig az ágynemű mosása nagyon fontos, hiszen a lepedőkben és párnahuzatokban néhány nap alatt izzadság, elhalt hámsejtek, poratkák és baktériumok halmozódhatnak fel. Még akkor is, ha kívülről tisztának tűnnek. A ritkán mosott lepedők és huzatok hozzájárulhatnak az allergiás tünetekhez, a bőrproblémákhoz vagy akár az asztma súlyosbodásához is. Vajon milyen gyakran és hogyan kellene kimosni az ágyneműt?

Bogos Zsuzsanna
2026. 05. 28. 5:16
Ágynemű mosása: a túl sok mosószer sem jó

Sokan azt gondolják, hogy minél több mosószert használnak, annál tisztább lesz az ágynemű. Valójában a túl sok mosószer gyakran éppen az ellenkező hatást váltja ki. A felesleg lerakódhat a textíliákban. Ugyanez igaz az öblítőkre is. Bár kellemes illatot adnak és elsőre puhának tűnnek, ha túl sok, viaszszerű réteget hagynak a szálakon és a szennyeződések a szövet belsejében ragadnak ilyenkor.  

Az sem tesz jót a mosás hatékonyságának, ha túlzsúfoljuk a mosógépet. Az ágyneműnek hely kell ahhoz, hogy a víz és a mosószer mindenhol megfelelően átjárja az anyagot. Ha túl sok textília kerül egyszerre a dobba, a mosás kevésbé lesz hatékony, az ágynemű pedig könnyebben maradhat dohos szagú.

A szárítás legalább olyan fontos, mint a mosás

Az ágyneműket, különösen a vastagabb paplanokat, teljesen száraz állapotban szabad csak eltenni. A nedvesen vagy félig szárazon összehajtott textilek könnyen befülledhetnek, ami penészesedéshez vezet.

Jó időben a szabad levegőn a legjobb szárítani. A napfény természetes fertőtlenítő hatással rendelkezik, a friss levegő pedig kellemesebb illatot adhat az ágyneműnek. A párnák esetében sokan esküsznek arra a praktikára is, hogy mosás után teniszlabdával együtt teszik őket a szárítógépbe, így a töltet kevésbé csomósodik össze.

A mindennapi szokások is sokat számítanak

Az ágynemű frissen tartásához nemcsak a rendszeres mosás fontos. Reggel érdemes néhány percre visszahajtani a takarót, hogy az ágy kiszellőzhessen. A teljesen beágyazott ágyban ugyanis könnyebben bent marad az éjszaka során felgyűlt nedvesség. A hálószoba rendszeres szellőztetése szintén sokat segíthet. Sokan használnak levendulazsákot vagy enyhe textilfrissítő spray-t is, de ezek csak kiegészítő megoldások: a valódi tisztítást nem helyettesítik.

Így frissíthetjük fel az ágyneműt mosás nélkül

Előfordulhat, hogy egy nagyobb paplant vagy párnát nem tudunk azonnal kimosni. Ilyenkor néhány egyszerű, természetes módszer is sokat segíthet.

A rendszeres szellőztetés az egyik leghatékonyabb megoldás. Már napi 10-15 perc is csökkentheti a nedvességet és a kellemetlen szagokat. Ha van rá lehetőség, a párnákat és paplanokat időnként érdemes kitenni a szabad levegőre, például az erkélyre vagy a kertbe.

A szódabikarbóna szintén nagy segítség lehet: kevés szódabikarbónát szórhatunk a matracra vagy a paplanra, majd néhány óra elteltével kiporszívózhatjuk. Ez segíthet semlegesíteni a szagokat és felszívni a nedvességet.

A rendszeres porszívózás is sokat számít, különösen allergiásoknak. Kárpittisztító fejjel eltávolítható a por és az elhalt hámsejtek egy része, amelyek az atkák egyik fő táplálékforrásai.

 

