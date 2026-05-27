Ez a szín nyugtatja az elmét és még ösztönöz is a futásra, gyaloglásra

A zöld környezet látványának hatása futás közben

A zöld nyugtató hatású; úgy tartják, hogy jó irányban befolyásolja a szív, a tüdő és a vese működését. Serkenti a memóriát, a kimerültség, feszültség érzését csökkenti. A frissesség, a nyugalom, a remény érzései társulnak hozzá.

Számos tanulmány foglalkozott már a színek észlelésének hatásával az érzelmi állapotokra és/vagy a teljesítményre. A színek látványának hatásai azonban az önként választott viselkedésformákra eddig kevés figyelmet kaptak a fiziológusok és pszichológusok részéről. Ezen kutatás szerint azonban a színek vizuális tulajdonságai specifikus jelentéssel bírnak, amelyeket az agy központi rendszere dolgoz fel, és amelyekről feltételezik, hogy befolyásolják az érzelmeket, az észlelést, a kognitív folyamatokat, valamint az intellektuális és motoros teljesítményt. Itt a kutatók azt vizsgálták, hogy a zöld és piros környezetnek való kitettség befolyásolhatja-e az affektív ítéleteket, az erőfeszítés észlelését, a pulzusszámot és a járás sebességét önként választott tempóban történő séta és futás során.

A résztvevőket véletlenszerűen osztották be a három kísérleti feltétel egyikébe: zöld, piros vagy fehér (semleges) környezet. A kísérleti feladat egy húsz perces próba volt, amely során a résztvevők vagy sétáltak (1. tanulmány), vagy futottak (2. tanulmány) a legkényelmesebb sebességgel egy futópadon, amelyet három nagy HD-képernyő vett körül, amelyek a vizsgált színek specifikus tulajdonságait mutatták. Az 1. tanulmány kimutatta: a zöld környezetben való séta a pulzusszám értékeinek jelentős csökkenését eredményezte a piros és fehér körülményekhez képest, bár a járási sebességben nem találtak különbséget.

Ez megerősíti a zöld szín nyugtató és relaxáló hatását az emberi szervezetre. A 2. tanulmány kimutatta, hogy a zöld környezetben való futás hasonló sebességek mellett (más színfeltételekhez képest) a megélt erőfeszítés fokozódásával járt, míg a vörös színnek való kitettség a feszültség szintjének jelentős csökkenését eredményezte.

Ezenkívül mindkét tanulmány kimutatta, hogy egy húsz perces séta vagy futás a résztvevők által választott tempóban kedvező hangulatváltozásokat eredményezett.