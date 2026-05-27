futáskörnyezettanulmánynappali

Ez a szín nyugtatja az elmét és még ösztönöz is a futásra, gyaloglásra

A monoton mozgás, úgy, mint a futás, gyors gyaloglás, kiváló hatással van a szervezetünkre. Erősíti a szív- és érrendszert, csökkenti a nyugalmi pulzust és a vérnyomást. Emellett endorfinokat – boldogsághormonokat – szabadít fel, így hatékonyan oldja a stresszt és segít a szorongás leküzdésében. Mivel fokozhatjuk még ezt az élményt? Futópadon vagy a szabadban könnyebb és jobb a mozgás? Egy kutatás rámutat, egy bizonyos szín látványa a haladás közben felszabadító erővel bír, harmonizálja a belső egyensúlyunkat.

Munkatársunktól
2026. 05. 27. 5:16
Fotó: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Fotó: Pexels

A zöld környezet látványának hatása futás közben

A zöld nyugtató hatású; úgy tartják, hogy jó irányban befolyásolja a szív, a tüdő és a vese működését. Serkenti a memóriát, a kimerültség, feszültség érzését csökkenti. A frissesség, a nyugalom, a remény érzései társulnak hozzá.

Számos tanulmány foglalkozott már a színek észlelésének hatásával az érzelmi állapotokra és/vagy a teljesítményre. A színek látványának hatásai azonban az önként választott viselkedésformákra eddig kevés figyelmet kaptak a fiziológusok és pszichológusok részéről. Ezen kutatás szerint azonban a színek vizuális tulajdonságai specifikus jelentéssel bírnak, amelyeket az agy központi rendszere dolgoz fel, és amelyekről feltételezik, hogy befolyásolják az érzelmeket, az észlelést, a kognitív folyamatokat, valamint az intellektuális és motoros teljesítményt. Itt a kutatók azt vizsgálták, hogy a zöld és piros környezetnek való kitettség befolyásolhatja-e az affektív ítéleteket, az erőfeszítés észlelését, a pulzusszámot és a járás sebességét önként választott tempóban történő séta és futás során.

A résztvevőket véletlenszerűen osztották be a három kísérleti feltétel egyikébe: zöld, piros vagy fehér (semleges) környezet. A kísérleti feladat egy húsz perces próba volt, amely során a résztvevők vagy sétáltak (1. tanulmány), vagy futottak (2. tanulmány) a legkényelmesebb sebességgel egy futópadon, amelyet három nagy HD-képernyő vett körül, amelyek a vizsgált színek specifikus tulajdonságait mutatták. Az 1. tanulmány kimutatta: a zöld környezetben való séta a pulzusszám értékeinek jelentős csökkenését eredményezte a piros és fehér körülményekhez képest, bár a járási sebességben nem találtak különbséget. 

Ez megerősíti a zöld szín nyugtató és relaxáló hatását az emberi szervezetre. A 2. tanulmány kimutatta, hogy a zöld környezetben való futás hasonló sebességek mellett (más színfeltételekhez képest) a megélt erőfeszítés fokozódásával járt, míg a vörös színnek való kitettség a feszültség szintjének jelentős csökkenését eredményezte. 

Ezenkívül mindkét tanulmány kimutatta, hogy egy húsz perces séta vagy futás a résztvevők által választott tempóban kedvező hangulatváltozásokat eredményezett. 

A tanulmány eredetiségét az adta, hogy a vörös és zöld környezetnek az önként választott viselkedésre gyakorolt hatását vizsgálta, teljesítményorientált cél nélkül. A zöld, mint a természetes és erdei környezet színe, gyakran társul pozitív jelentésekkel és képekkel (pl. fa, oxigén, lélegzet, élet). A tanulmányok kimutatták, hogy a zöld természeti környezet terápiás és pozitív hatásokat vált ki, például elősegíti a műtéti lábadozást és a szubjektív jóllétet. A kontrollált laboratóriumi környezetben végzett testmozgásra összpontosító tanulmányok szintén kimutatták, hogy 

a zöld szín észlelése fokozta a pozitív érzelmi és kognitív eredményeket (pl. élvezet, önbecsülés, motiváció) és csökkentette a negatívakat (pl. hangulatzavar, szorongás).

 Összességében a tanulmányok arra utalnak, hogy a zöld környezeti ingereknek való kitettség növelheti a kellemes és adaptív kimenetelek előfordulását, és ez a megközelítési motivációs rendszer aktiválásának lenne köszönhető, amelyről köztudott, hogy gyakran elősegíti a pozitív és adaptív reakciókat.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojeleknagy ervin

A politikai extázis új szintje: Nagy Ervin szürreális tánccal ünnepelt

Csépányi Balázs avatarja

Ünneplésből önparódia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu