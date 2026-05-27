festőBalatonfényVaszary GalériakiállításBalatonfüredEgry József

A Balaton, ahogy még sosem láttuk: Egry József képei szinte lebegnek

Kevés magyar festő neve forrt össze annyira egy tájjal, mint Egry Józsefé a Balatonnal. A Balaton festőjeként emlegetett alkotó képei azonban nem egyszerű tájképek. Nem a vizet, a hegyeket vagy a naplementét akarta megfesteni, hanem azt a nehezen megfogható pillanatot, amikor a fény szinte feloldja a világot. Most ezt az egyedülálló látásmódot mutatja meg a balatonfüredi Vaszary Galéria Egry József – Lebegés a fénytérben című kiállítása.

Petrovics Gabriella
2026. 05. 27. 5:30
Az Egry József – Lebegés a fénytérben című kiállítás egy részlete Fotó: A szerző felvétele
Ahogy végighaladunk a termeken, egyre inkább az az érzésünk, hogy Egry számára a Balaton nem táj volt, hanem állapot. A víz, a pára, a napfény és a csend együtt alkották azt a belső világot, amelyet újra és újra megpróbált megfesteni. A kiállítás kulcsgondolata magától a festőtől származik: 

Én nem a tárgyakat festem, hanem azok világát.

Ez a mondat szinte végig ott lebeg a Vaszary Galéria tereiben. Mert ezek a képek valóban nem egyszerűen a Balatont mutatják meg, hanem azt is, hogyan képes a fény átformálni a tájat, az emlékeinket és magát a látást.

A június 21-ig megtekinthető tárlat Magyarország legnagyobb Egry-magángyűjteményéből válogat. 

A ResoArt Alapítvány kollekciójának ötvenkét darabja között olyan főművek is helyet kaptak, amelyeket korábban csak a budapesti ResoArt Villa vendégei láthattak. Így az Egry József – Lebegés a fénytérben kiállítás nemcsak egy kivételes gyűjtemény bemutatása, hanem lehetőség arra is, hogy közelebb kerüljünk Egry József belső, meditatív univerzumához. Ahhoz a festőhöz, aki talán mindenkinél pontosabban értette: a Balaton legfontosabb perspektívája nem a parton vagy a vízen van, hanem a fényben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
