A Balaton, ahogy még sosem láttuk: Egry József képei szinte lebegnek

Ahogy végighaladunk a termeken, egyre inkább az az érzésünk, hogy Egry számára a Balaton nem táj volt, hanem állapot. A víz, a pára, a napfény és a csend együtt alkották azt a belső világot, amelyet újra és újra megpróbált megfesteni. A kiállítás kulcsgondolata magától a festőtől származik:

Én nem a tárgyakat festem, hanem azok világát.

Ez a mondat szinte végig ott lebeg a Vaszary Galéria tereiben. Mert ezek a képek valóban nem egyszerűen a Balatont mutatják meg, hanem azt is, hogyan képes a fény átformálni a tájat, az emlékeinket és magát a látást.

A június 21-ig megtekinthető tárlat Magyarország legnagyobb Egry-magángyűjteményéből válogat.

A ResoArt Alapítvány kollekciójának ötvenkét darabja között olyan főművek is helyet kaptak, amelyeket korábban csak a budapesti ResoArt Villa vendégei láthattak. Így az Egry József – Lebegés a fénytérben kiállítás nemcsak egy kivételes gyűjtemény bemutatása, hanem lehetőség arra is, hogy közelebb kerüljünk Egry József belső, meditatív univerzumához. Ahhoz a festőhöz, aki talán mindenkinél pontosabban értette: a Balaton legfontosabb perspektívája nem a parton vagy a vízen van, hanem a fényben.