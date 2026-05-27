Jelentős összeget csoportosít át Brüsszel a balti államok védelmére

Az Európai Bizottság elnöke szerint ami ma a Baltikumban történik – az iskolák bezárása a fenyegetettség miatt vagy a kritikus infrastruktúra elleni szabotázsakciók –, az Oroszország tudatos destabilizációs stratégiájának része. „Nem elszigetelt esetekről van szó, hanem a demokratikus társadalmaink elleni támadásról” – fogalmazott Von der Leyen, párhuzamot vonva a korábbi, a migrációt fegyverként használó határsértésekkel.

Brüsszel válasza ezúttal nem csupán retorikai. Az elnök bejelentette, hogy a SAFE-programon keresztül további 12 milliárd eurót mozgósítanak a régió számára. Ennél is jelentősebb stratégiai fordulat, hogy

az Európai Unió történetében először megnyitották a kohéziós alapokat védelmi célú kiadásokra: 1,5 milliárd eurót csoportosítottak át határvédelemre, drónellenes technológiákra és gazdasági biztonságra.

A tervek között szerepel az „Európai Légipajzs” és a „Keleti Szárny Megfigyelés” (Eastern Flank Watch) projektek felgyorsítása. Brüsszel célja, hogy a balti cégek kiberbiztonsági és dróntechnológiai szaktudását az egész közösség javára fordítsák, összekapcsolva a nemzeti rendszereket az olyan uniós műholdas hálózatokkal, mint a Copernicus és a Galileo.