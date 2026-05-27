Juhász Roland nem kertelt a budapesti BL-döntőről, ilyen forgatókönyvre számít

Szombaton a Puskás Aréna ad otthont a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének. A napokban Budapest szerte számos rendezvény középpontjában a Paris Saint-Germain és az Arsenal meccse áll majd. Korábbi válogatott védőnk, Juhász Roland a BL-döntő magyarországi nagyköveteként több helyszínen is szerepet vállal. Olyan világsztárok ellen húz focicipőt, mint Luis Figo, Cafu, Robert Pires vagy Ivan Rakitic. A 42 éves sportember a döntő két csapatáról is nyilatkozott.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 27. 4:45
Juhász Roland a Hősök terén zajló fesztivál egyik sztárvendége lesz Fotó: Ladóczki Balázs
Juhász Roland programja

A 2025 nyarán súlyos sérülést szenvedett 42 éves sportember számára nagy hiányérzet, hogy nem léphetett pályára a 2019-ben átadott Puskás Arénában. A szombati BL-döntőben nagykövetként lesz ott a stadionban, s ad majd interjúkat. Az azt megelőző napokban sem fog unatkozni alkalmi szerepkörében az elképesztő felhajtással járó esemény kísérőrendezvényein.

– Ezen a héten lesznek komolyabb feladataim. Csütörtökön megnyílik a Hősök terén a Bajnokok Fesztiválja, amelyen futballisták és kézilabdázók mérik össze a tudásukat különböző ügyességi versenyszámokban. Torghelle Sanyi barátommal Görbicz Anitával és Nagy Lászlóval, igazi világsztárokkal versengünk. Pénteken a Papp László Sportarénában rendezik a Legendák Tornáját, korábbi BL-győztesekkel. 

Személy szerint azt várom a legjobban, a foci miatt, valamint azért, mert pályára léphetünk Cafu, Luis Figo, Ivan Rakitic, Robert Pires, Calude Makalele és futsallegendák, mint Falcao és Richardinho ellen.

 Legjobb tudomásom szerint az általam nagyon csodált Kaká ezúttal nem játszik – adott helyzetjelentést a négycsapatos gála egyik csapatkapitányaként. Elárulta, hogy többek között Gera Zoltán, Bogdán Ádám, Leandro és Szélesi Zoltán is a Juhász Roland vezette magyar együttest erősíti majd. 

– Itt minden arról szól, hogy jól érezzük magunkat. Gólgazdag meccseket várok, ötször kétméteres kapukra játszunk majd. Remélem sok gyerek lesz, bízom benne, hogy a sztárok közvetlenül viselkednek majd. Általános tapasztalat, hogy biztonsági emberek kísérik őket, nehéz velük akár csak egy közös képet is készíteni. Remélem, most máshogy lesz, esetleg kisétálnak a pálánkhoz egy-egy fotó, aláírás erejéig. Legyen ez egy jó felvezetése a másnapi döntőnek! 

