Olyan előnye van a PSG-nek a budapesti BL-döntő előtt, amit az Arsenal képtelen ledolgozni

A francia Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája címvédőjeként érkezik a héten Budapestre. A BL-döntő előtt a PSG játékosai jóval kipihentebbek, mint a túloldalt az Arsenalnál, ez pedig a csapat előnyére is válhat. Durva statisztika, hogy míg az angoloknál már négy játékos is 4000 játékperc fölött van, addig Luis Enrique úgy forgathatta a csapatát a jóval gyengébb francia bajnokságban, ahogyan csak szerethette volna.

Perlai Bálint
2026. 05. 27. 5:08
A PSG játékosai Münchenben jutottak be a budapesti BL-döntőbe
Ousmane Dembélé (balra) és Hvicsa Kvarachelia duója már nem egy csapat védelmét fektette két vállra a Bajnokok Ligájában
Ha innen nézzük, nagy előnyben van a PSG az Arsenallal szemben. A középpályások, Vitinha és Joao Neves kapcsán is hasonlókat írhatnánk, mint a támadóknál. Neves és Dembélé egyébként a bajnokságot nézve, a játékpercek kevesebb mint 50 százalékát töltötte a pályán. 

Eközben az angoloknál négy mezőnyjátékos is 4000 játékperc felett van minden sorozatot figyelembe véve: William Saliba, Gabriel, Declan Rice és Martin Zubimendi már nagyon várhatja az idény végét, igaz, az még a világbajnokság miatt odébb van. 

A PSG útja a budapesti BL-döntőig: 

  • Alapszakasz: 11 hely (4 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség) 
  • Rájátszás: a Monaco ellen továbbjutás 5-4-es összesítéssel  
  • Nyolcaddöntő: a Chelsea ellen továbbjutás kettős győzelemmel, 8-2-es összesítéssel  
  • Negyeddöntő: a Liverpool ellen továbbjutás kettős győzelemmel, 4-0-as összesítéssel 
  • Elődöntő: a Bayern Münchel ellen továbbjutás 6-5-ös összesítéssel 

Dembélé és Hakimi sérülése mennyire súlyos a BL-döntő előtt? 

Ez a kérdés foglalkoztatja a döntő hetén a francia sajtót. Noha Hakimi esetében tisztább a kép, miután még a Bayern elleni BL-elődöntő első mérkőzése után sérült meg. A L’Équipe szerint Hakimi nem is lesz elérhető a BL-döntőn, ő már a vb-re készülhet.  

Dembélé helyzete már érdekesebb. A PSG sztárja még az utolsó fordulóban a Paris FC ellen kért cserét a 27. percben, és a szélső hétfőn sem volt látható a csapat átmozgató edzésén és haptákban összehozott felkészülési mérkőzésén. 

A Paris elleni meccs után a hírek még arról szóltak, hogy Dembélé sérülése nem súlyos, de minden bizonnyal a 29 éves szélső játéka csak az utolsó napokban fog eldőlni. 

A párizsiak Budapesten a New York-palotában fognak megszállni, ugyanakkor az Arsenallal ellentétben nem terveznek edzést tartani a magyar fővárosban. Luis Enrique két játékosával pénteken fog sajtótájékoztatót tartani a Puskás Arénában, majd utána jön az ilyenkor szokásos stadionbejárás.  

A PSG a szurkolóit az MTK Sportparkjába várja, ahol akár 14 ezer fanatikus is elfér. A PSG külön buszjáratokat is biztosít a repülőtér és a szurkolói zóna között. A párizsi sztárklub Budapest több pontján is megjelenik majd: ideiglenes üzletet nyit a Petőfi Sándor utcában, emellett egy PSG-teherautó is helyet kap a Városháza Parkban. 

 

