Olyan előnye van a PSG-nek a budapesti BL-döntő előtt, amit az Arsenal képtelen ledolgozni

Ousmane Dembélé (balra) és Hvicsa Kvarachelia duója már nem egy csapat védelmét fektette két vállra a Bajnokok Ligájában Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Ha innen nézzük, nagy előnyben van a PSG az Arsenallal szemben. A középpályások, Vitinha és Joao Neves kapcsán is hasonlókat írhatnánk, mint a támadóknál. Neves és Dembélé egyébként a bajnokságot nézve, a játékpercek kevesebb mint 50 százalékát töltötte a pályán.

Eközben az angoloknál négy mezőnyjátékos is 4000 játékperc felett van minden sorozatot figyelembe véve: William Saliba, Gabriel, Declan Rice és Martin Zubimendi már nagyon várhatja az idény végét, igaz, az még a világbajnokság miatt odébb van.

A PSG útja a budapesti BL-döntőig: Alapszakasz : 11 hely (4 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség)

: 11 hely (4 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség) Rájátszás : a Monaco ellen továbbjutás 5-4-es összesítéssel

: a Monaco ellen továbbjutás 5-4-es összesítéssel Nyolcaddöntő : a Chelsea ellen továbbjutás kettős győzelemmel, 8-2-es összesítéssel

: a Chelsea ellen továbbjutás kettős győzelemmel, 8-2-es összesítéssel Negyeddöntő : a Liverpool ellen továbbjutás kettős győzelemmel, 4-0-as összesítéssel

: a Liverpool ellen továbbjutás kettős győzelemmel, 4-0-as összesítéssel Elődöntő: a Bayern Münchel ellen továbbjutás 6-5-ös összesítéssel

Dembélé és Hakimi sérülése mennyire súlyos a BL-döntő előtt?

Ez a kérdés foglalkoztatja a döntő hetén a francia sajtót. Noha Hakimi esetében tisztább a kép, miután még a Bayern elleni BL-elődöntő első mérkőzése után sérült meg. A L’Équipe szerint Hakimi nem is lesz elérhető a BL-döntőn, ő már a vb-re készülhet.

Dembélé helyzete már érdekesebb. A PSG sztárja még az utolsó fordulóban a Paris FC ellen kért cserét a 27. percben, és a szélső hétfőn sem volt látható a csapat átmozgató edzésén és haptákban összehozott felkészülési mérkőzésén.