Olyan előnye van a PSG-nek a budapesti BL-döntő előtt, amit az Arsenal képtelen ledolgozni

Ha innen nézzük, nagy előnyben van a PSG az Arsenallal szemben. A középpályások, Vitinha és Joao Neves kapcsán is hasonlókat írhatnánk, mint a támadóknál. Neves és Dembélé egyébként a bajnokságot nézve, a játékpercek kevesebb mint 50 százalékát töltötte a pályán.
Eközben az angoloknál négy mezőnyjátékos is 4000 játékperc felett van minden sorozatot figyelembe véve: William Saliba, Gabriel, Declan Rice és Martin Zubimendi már nagyon várhatja az idény végét, igaz, az még a világbajnokság miatt odébb van.
A PSG útja a budapesti BL-döntőig:
Dembélé és Hakimi sérülése mennyire súlyos a BL-döntő előtt?
Ez a kérdés foglalkoztatja a döntő hetén a francia sajtót. Noha Hakimi esetében tisztább a kép, miután még a Bayern elleni BL-elődöntő első mérkőzése után sérült meg. A L’Équipe szerint Hakimi nem is lesz elérhető a BL-döntőn, ő már a vb-re készülhet.
Dembélé helyzete már érdekesebb. A PSG sztárja még az utolsó fordulóban a Paris FC ellen kért cserét a 27. percben, és a szélső hétfőn sem volt látható a csapat átmozgató edzésén és haptákban összehozott felkészülési mérkőzésén.
A Paris elleni meccs után a hírek még arról szóltak, hogy Dembélé sérülése nem súlyos, de minden bizonnyal a 29 éves szélső játéka csak az utolsó napokban fog eldőlni.
