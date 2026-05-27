Két klasszis hozta össze minden labdarúgó-vb legundorítóbb epizódját

Jan Jongbloed, az 1974-es Oranje kapusa a találkozó előtti napon még arról nyilatkozott, hogy a hollandok és németek közötti viszály már a múlté. A meccs után viszont táviratot küldött a csapatnak, amelyben azt írta: „Felszabadítottatok minket a szenvedések alól.”

A beszámolók szerint az ország lakosságának hatvan százaléka, tízmillió ember ünnepelt az utcákon. Ronald Koeman, a hollandok védője, aki többször is panaszkodott arra, hogy a németek arrogánsak viselkedtek velük, mezt cserélt Olaf Thonnal, majd ezer német szurkoló és a kamera elé fordult, és úgy tett, mintha kitörölné vele a fenekét.

Ezek után két évvel, az Olaszországban rendezett világbajnokság nyolcaddöntőjében került egymással szembe a két csapat. Ők egyébként a vébét megelőző selejtezőkön is egymásba futottak, Münchenben 0-0, Rotterdamban 1-1 lett a vége, az utóbbi mecset a holland szurkolók azzal igyekeztek emlékezetessé tenni, hogy az ellenfél csapatkapitányát, Lothar Matthäust Adolf Hitlerhez hasonlították egy molinón. A világbajnokságon a németek roppant meggyőző teljesítménnyel jutottak el a nyolcaddöntőig: Jugoszláviát 4-1-re, az Egyesült Arab Emírségeket 5-1-re győzte le, Kolumbia ellen elég volt az 1-1-es kényelmes döntetlen is a csoportelsőséghez. A hollandok ezzel szemben szenvedve léptek tovább a harmadik helyről három döntetlennel: Egyiptommal 1-1-re, Angliával 0-0-ra, Írországgal 1-1-re végeztek.

A meccs: XIV. labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: NSZK–Hollandia 2-1 (0-0)

Milanó, San Siro Stadion, 74 559 néző. Vezette: Juan Carlos Loustau (argentin). NSZK: Illgner – Berthold, Augenthaler, Kohler – Reuter, Littbarski, Matthäus, Buchwald, Brehme – Klinsmann (Riedle 80.), Völler.

Hollandia: Van Breukelen – R. Koeman, van Tiggelen, van Aerle (Kieft 67.) – Rijkaard, Wouters, Winter, van't Schip, Witschge (Gillhaus 80.) – van Basten, Gullit. Gól: Klinsmann (51.), Brehme (86.), ill. R. Koeman (89., 11-esből). Kiállítva: Völler (22.), illetve Rijkaard (22.)

A meccs napján hatalmas hőség tombolt Milánóban, amely estére nem sokat szelídült meg, de a játékosok nagy iramot diktáltak, különösen Jürgen Klinsmann volt elemében, élete egyik legjobb meccsét játszotta. A mérkőzés 22. percében Frank Rijkaard, aki hazai pályán játszott, hiszen az AC Milan szolgálatában állt,

csúnyán beleszállt Rudi Völlerbe, amiért sárga lapot kapott, majd amíg a játékvezető könyvelt, leköpte a németek csatárát. Völler érthető módon felháborodott, mire a bíró neki is felmutatta a sárga lapot reklamálásért. A szabadrúgás után Völler egy védő hazafejelte a labdát, amelyre Völler rámozdult, és ütközött a kimozduló Van Breukelennel. Rijkaard odasietett, és megpróbálta a fülénél fogva felállítani a német csatárt, aki ezt zokon vette, kölcsönösen leköpték egymást,

és Juan Carlos Loustau sporttárs mindkettőjüket kiállította. Ezzel azonban még nem volt vége az épületes történetnek: ahogy elindultak lefelé a pályáról Völler mellé érve Rijkaard a biztonság kedvéért még egy adag nyálat küldött ellenfele hajkoronájába, ez volt az utolsó köpés.