Magyar Házak segítségével őrzik a lángot a legkeletebbre szakadt moldvai csángók

A lujzikalogri Magyar Házban süteménnyel kínáltak minket (Fotó: Boncsarovszky Péter)

Somoskán, az ottani Magyar Házban óvoda is működik, a gyerekek még aludtak, amikor megérkeztünk. Egy idősebb óvónő a kollégáival együtt számolt be arról hogyan, miképp dolgoznak, foglalkoznak a gyerekekkel. Az egyik óvodai dolgozó feltűnően fiatal hölgy, talán húsz év körüli. Ráadásul a fiatal korosztályra nem jellemző módon fejkendőt viselt és a kisugárzásban volt valami bájos.

Óvodai dolgozók a somoskai Magyar Házban (Fotó: Boncsarovszky Péter)

Lujzikalagorhoz hasonlóan Magyarfalun is terülj-terülj asztalkámmal fogadták a vendégeket, szendvicsek, házi készítésű sajtok és bor került az asztalra, sőt mindenki kapott egy kupica pálinkát is. Ott volt Gál Alina, Magyarfalu polgármestere is. Az ő története önmagában megér egy cikket. A település lakosságának ugyanis csak a fele magyar, a másik fele román, őt mégis 27 évesen választották meg polgármesternek úgy, hogy RMDSZ-es színekben indult. A látogatás hangulatát végül mégis inkább az ottani csángó gyermekek műsora határozta meg. Az egyik kislány olyan szólóéneket adott elő, hogy többen az előadás után egy órával is erről beszélgettek.

Hegyeli Attila és Gál Alina, Magyarfalu polgármestere (Fotó: Boncsarovszky Péter)

Másnap Lábnyikon tartották a Magyar Ifjúsági Konferencia közgyűlését, amelynek végeztével táncház kezdődött. Azoknak, akiknek a lába nem állt rá a táncra, alternatív programként a közeli magyar kocsma maradt, ami egy családi házba volt beépítve – létéről csak a teraszhelyiség és egy ott iszogató kisebb társaság árulkodott.

Táncházból kocsmába

A küszöbön átlépve az utazót meglepetés érte, ugyanis a beltér inkább emlékeztetett egy budapesti pincekocsmára, mint egy apró falusi italozóra. Semmi olyan nem volt, amiből azt érezte az ember, hogy egy moldvai kocsmába lépett be. A pult ugyan egyszerű volt, de modern, azzal szemben pedig divatos fotelek, neonfény és egy új biliárdasztal.

Egy-egy korsó sör után a tulaj felajánlotta, hogy tud adni házi, édesanyja által főzött pálinkát, aminek literjéért mindössze 40 lejt kért.

Meglepő, hiszen ilyen olcsón, kevesebb mint 2800 forintért nem nagyon lehet már venni sehol sem. Ráadásul mindenki ivott már székelyföldi pálinkát, de csángót még soha, amely meglepően finom nedűnek bizonyult. Mire elfogyott az első kör, már mindenki megnyílt. A hely tulajdonosa csángónak vallja magát, de amikor arról kérdeztük, inkább magyarnak vagy románnak tartja-e magát, nem nagyon értette a kérdés felvetését.

„Én csángó vagyok, román vagyok meg magyar is. Szeretem a világot”

– mondta egyszerű természetességgel. Elmesélte, gyerekként román iskolába járt, később magyarul is tanult, fiatalon pedig Magyarországra ment dolgozni kertészként. Onnan Angliába vezetett az útja, ahol tíz évet töltött, mielőtt visszaköltözött volna Csángóföldre. Az ott megkeresett pénzből nyitotta meg a kocsmáját. – A feleségem csak megérti a magyar nyelvet, három lányunk van. Ő románul beszél velük, én magyarul – mondta, hozzátéve, hogy mindegyik gyermeküket beíratták a helyi Magyar Házba. Arra a kérdésre, miért tartotta ezt fontosnak, nem adott hosszú választ. – Azért, mert én is magyarul tanultam. Anyám, apám is magyarul beszéltek. Azt szeretném, hogy a gyerekeim is megtanulják – mondta.