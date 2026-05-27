Magyar Házak segítségével őrzik a lángot a legkeletebbre szakadt moldvai csángók

Irány Lujzikalagor
A bákói előadás után buszokkal indultunk tovább a moldvai falvakba, elsőként Lujzikalagor felé vettük az irányt. Ahogy a busszal haladtunk kifelé Bákóból, a szürke panelrengeteget fokozatosan kezdte felváltani a zöld színekben pompázó vidéki táj. Ugyanakkor azokon a román településeken, amelyeken áthaladtunk, nem igazán volt érezhető falusi idill: hiányoztak a parasztházak, a rendezett porták – teljesen más hangulata volt, mint a klasszikus magyar vidéknek. Egy községből sem hiányozhatott azonban az ortodox templom.
Lujzikalagorban egy delikát, olyan vegyesbolt, ABC-féle előtt rakott le a busz. A bolttól pár perc sétára van a helyi Magyar Ház, amely már sokkal barátságosabb látványt nyújt, építészeti stílusa klasszikus magyar vonású, ami sokat dob a komfortérzeten. A portán belépve népviseletbe öltözött idősek kórusénekkel fogadták az anyaországi látogatókat.
A ház küszöbét átlépve mintha visszautaztunk volna száz évet az időben: népies módon berendezett helyiségek fogadtak, gyönyörű faliszőnyegek díszítették a falakat, a sarokban egy régi szövőgép állt, illetve korabeli csángó népviseleteket állítottak ki.
Közcím: Óvónő és polgármester
Egy hölgy megsárgult, régi családi fényképeket mutatott ünneplőbe öltözött fiatal párokról és ünnepi eseményekről. A Magyar Házban többek között ő tanítja a helyi csángó gyermekeket varrni, gyöngyöt fűzni, táncolni, énekelni.
Szomorúan tette hozzá, a fiatalok körében már kikopott a hagyományos csángó öltözet viselete, szívesebben hordanak boltban vásárolt ruhákat. Beszélgetés közben egy másik idősebb hölgy helyben készült süteménnyel kínált. A finomság tésztája omlós volt, de ízre mintha egy az egyben kürtős kalács lett volna.
