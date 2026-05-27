Csángóföldnemzetpolitikakülhoni magyarokcsángó

Magyar Házak segítségével őrzik a lángot a legkeletebbre szakadt moldvai csángók

„Ha azt akarjuk megnézni, hogy mi a legrosszabb forgatókönyv mondjuk Délvidék, Kárpátalja, Felvidék számára, akkor el kell jönni Csángóföldre” – jelentette ki Hegyeli Attila, a Moldvai Magyarcsángó Szövetség oktatási koordinátora. A romániai Moldvában, Csángóföldön arra kerestük a választ, mit jelent ma magyarnak lenni egy olyan, a Kárpátokon túli vidéken, ahol a nyelv és az identitás évszázadok óta változik.

Kőházi János
2026. 05. 27. 5:25
Fotó: ode
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Irány Lujzikalagor

A bákói előadás után buszokkal indultunk tovább a moldvai falvakba, elsőként Lujzikalagor felé vettük az irányt. Ahogy a busszal haladtunk kifelé Bákóból, a szürke panelrengeteget fokozatosan kezdte felváltani a zöld színekben pompázó vidéki táj. Ugyanakkor azokon a román településeken, amelyeken áthaladtunk, nem igazán volt érezhető falusi idill: hiányoztak a parasztházak, a rendezett porták – teljesen más hangulata volt, mint a klasszikus magyar vidéknek. Egy községből sem hiányozhatott azonban az ortodox templom.

A lujzikalagori Magyar Ház (Fotó: Boncsarovszky Péter)
A lujzikalagori Magyar Ház (Fotó: Boncsarovszky Péter)

Lujzikalagorban egy delikát, olyan vegyesbolt, ABC-féle előtt rakott le a busz. A bolttól pár perc sétára van a helyi Magyar Ház, amely már sokkal barátságosabb látványt nyújt, építészeti stílusa klasszikus magyar vonású, ami sokat dob a komfortérzeten. A portán belépve népviseletbe öltözött idősek kórusénekkel fogadták az anyaországi látogatókat. 

A ház küszöbét átlépve mintha visszautaztunk volna száz évet az időben: népies módon berendezett helyiségek fogadtak, gyönyörű faliszőnyegek díszítették a falakat, a sarokban egy régi szövőgép állt, illetve korabeli csángó népviseleteket állítottak ki. 

Közcím: Óvónő és polgármester

Egy hölgy megsárgult, régi családi fényképeket mutatott ünneplőbe öltözött fiatal párokról és ünnepi eseményekről. A Magyar Házban többek között ő tanítja a helyi csángó gyermekeket varrni, gyöngyöt fűzni, táncolni, énekelni. 

Csángó fotóskönyv (Fotó: Boncsarovzsky Péter)
Csángó fotóskönyv (Fotó: Boncsarovzsky Péter)

Szomorúan tette hozzá, a fiatalok körében már kikopott a hagyományos csángó öltözet viselete, szívesebben hordanak boltban vásárolt ruhákat. Beszélgetés közben egy másik idősebb hölgy helyben készült süteménnyel kínált. A finomság tésztája omlós volt, de ízre mintha egy az egyben kürtős kalács lett volna.

A lujzikalogri Magyar Házban süteménnyel kínáltak minket (Fotó: Boncsarovszki Péter)
A lujzikalogri Magyar Házban süteménnyel kínáltak minket (Fotó: Boncsarovszky Péter)

Somoskán, az ottani Magyar Házban óvoda is működik, a gyerekek még aludtak, amikor megérkeztünk. Egy idősebb óvónő a kollégáival együtt számolt be arról hogyan, miképp dolgoznak, foglalkoznak a gyerekekkel. Az egyik óvodai dolgozó feltűnően fiatal hölgy, talán húsz év körüli. Ráadásul a fiatal korosztályra nem jellemző módon fejkendőt viselt és a kisugárzásban volt valami bájos. 

Óvodai dolgozók a somoskai Magyar Házban (Fotó: Boncsarovszky Péter)
Óvodai dolgozók a somoskai Magyar Házban (Fotó: Boncsarovszky Péter)

Lujzikalagorhoz hasonlóan Magyarfalun is terülj-terülj asztalkámmal fogadták a vendégeket, szendvicsek, házi készítésű sajtok és bor került az asztalra, sőt mindenki kapott egy kupica pálinkát is. Ott volt Gál Alina, Magyarfalu polgármestere is. Az ő története önmagában megér egy cikket. A település lakosságának ugyanis csak a fele magyar, a másik fele román, őt mégis 27 évesen választották meg polgármesternek úgy, hogy RMDSZ-es színekben indult. A látogatás hangulatát végül mégis inkább az ottani csángó gyermekek műsora határozta meg. Az egyik kislány olyan szólóéneket adott elő, hogy többen az előadás után egy órával is erről beszélgettek.

Hegyeli Attila és Gál Alina, Magyarfalu polgármestere (Fotó: Boncsarovszky Péter)
Hegyeli Attila és Gál Alina, Magyarfalu polgármestere (Fotó: Boncsarovszky Péter)

Másnap Lábnyikon tartották a Magyar Ifjúsági Konferencia közgyűlését, amelynek végeztével táncház kezdődött. Azoknak, akiknek a lába nem állt rá a táncra, alternatív programként a közeli magyar kocsma maradt, ami egy családi házba volt beépítve – létéről csak a teraszhelyiség és egy ott iszogató kisebb társaság árulkodott. 

Táncházból kocsmába

A küszöbön átlépve az utazót meglepetés érte, ugyanis a beltér inkább emlékeztetett egy budapesti pincekocsmára, mint egy apró falusi italozóra. Semmi olyan nem volt, amiből azt érezte az ember, hogy egy moldvai kocsmába lépett be. A pult ugyan egyszerű volt, de modern, azzal szemben pedig divatos fotelek, neonfény és egy új biliárdasztal. 

Egy-egy korsó sör után a tulaj felajánlotta, hogy tud adni házi, édesanyja által főzött pálinkát, aminek literjéért mindössze 40 lejt kért. 

Meglepő, hiszen ilyen olcsón, kevesebb mint 2800 forintért nem nagyon lehet már venni sehol sem. Ráadásul mindenki ivott már székelyföldi pálinkát, de csángót még soha, amely meglepően finom nedűnek bizonyult. Mire elfogyott az első kör, már mindenki megnyílt. A hely tulajdonosa csángónak vallja magát, de amikor arról kérdeztük, inkább magyarnak vagy románnak tartja-e magát, nem nagyon értette a kérdés felvetését. 

„Én csángó vagyok, román vagyok meg magyar is. Szeretem a világot”

 – mondta egyszerű természetességgel. Elmesélte, gyerekként román iskolába járt, később magyarul is tanult, fiatalon pedig Magyarországra ment dolgozni kertészként. Onnan Angliába vezetett az útja, ahol tíz évet töltött, mielőtt visszaköltözött volna Csángóföldre. Az ott megkeresett pénzből nyitotta meg a kocsmáját. – A feleségem csak megérti a magyar nyelvet, három lányunk van. Ő románul beszél velük, én magyarul – mondta, hozzátéve, hogy mindegyik gyermeküket beíratták a helyi Magyar Házba. Arra a kérdésre, miért tartotta ezt fontosnak, nem adott hosszú választ. – Azért, mert én is magyarul tanultam. Anyám, apám is magyarul beszéltek. Azt szeretném, hogy a gyerekeim is megtanulják – mondta.

Táncház Csángóföldön (Fotó: Boncsarovszky Péter)
Táncház Csángóföldön (Fotó: Boncsarovszky Péter)

Tartás és huncutság

A táncházban még mindig tartott a mulatság, viszont a bejáratnál meglepetésként összefutottunk a csinos fiatal óvónővel, akit korábban Somoskán is láttunk. Végre volt idő beszélgetni vele, és kiderült, hogy ő valójában nem is Csángóföldön született, hanem Székelyföldön. 

Jogos a kérdés, hogy székelyként miért költözött ide, hiszen a Kárpátokon túl sokkal erősebb a magyar közösség és a kulturális élet. 

Elmondása szerint ennek nagyon személyes oka van, még középiskolás korában megismerkedett egy csángó zenésszel, akinek beleszeretett a habitusába. – Ő volt az egyik legjobb furulyás itt Moldvában, később együtt költöztünk fel Budapestre, majd miatta költöztem ide Csángóföldre is – idézte fel, majd hozzátette, azóta a párja elhunyt. Azt mondta, idővel rájött, hogy valójában nemcsak magába az emberbe szeretett bele, hanem abba a habitusba, amit ő hozott magával Csángóföldről. Akkoriban színházi közegben mozgott, művészemberek között élt, és ehhez képest egészen más volt az a fajta nyers, ösztönös energia, amit a moldvai fiú képviselt.

„A székelyekre azt mondják, hogy van bennük egy kis ravaszság és nagy bennük a tartás. A csángók is nagyon tartásos emberek, de a székelyekhez képest van bennük valami kis huncutság”

 – magyarázta.

Egy székely lány Csángóföldön (Fotó: Boncsarovszky Péter)
Egy székely lány Csángóföldön (Fotó: Boncsarovszky Péter)

Mint mondta, ugyan székely lányként nem érzi azt, hogy feltétlenül itt kell letelepednie, de nagyon sokáig el tudná itt képzelni az életét. – Nagyon megtartó ez a közeg, van benne valami régimódi, erősek a hagyományok, az emberek figyelnek egymásra – magyarázta. Felidézett egy számára kedves történetet, amely akkor történt, amikor először Csángóföldre érkezett. Felvette a fejkendőt, amit Somoskán is viselt. Egy idős bácsi meglátta, és mosolyogva odaszólt neki: „jaj, te milyen szép csángó leány vagy!” Ő erre nevetve azt felelte, hogy nem csángó, hanem székely, ideköltözött. A bácsi azonban nem fogadta el a választ: „ez nincs így, mert a világon minden ember, aki Csángóföldön van az csángó”. 

Borítókép: Csángó fiatalok Lábnyikon (Fotó: Boncsarovszky Péter)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Egy ember állíthatta volna le Magyar Péter parlamenti produkcióját, de ő mással volt elfoglalva

Odrobina Kristóf avatarja

Bőven tartogatott meglepetéseket a kormány hivatalba lépése utáni első rendes ülés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu