Hógolyóeffektusban a külhoni magyarság – a csángók példája figyelmezteti a nemzetet

Igazságtalan a számonkérés

Hegyeli Attila szerint az azonban már sokkal bonyolultabb kérdés, hogy ki tekinti magát magyarnak modern, nemzeti értelemben. Amikor a csángók ősei három-négyszáz éve Moldvába kerültek, még a Kárpát-medencében sem létezett az a modern nemzettudat, amit ma ismerünk. – A magyar nemzetépítés a reformkorban kulturális alapon szerveződött meg: a közös nyelv, kultúra és hagyomány lett az összetartozás alapja. Moldvába azonban ez a magyar nemzettudat soha nem jutott el igazán, és ez pedig egy történelmi mulasztás – hangsúlyozta, majd rámutatott: a reformkorban és később, amikor a magyar nemzetépítés zajlott, Moldva volt az egyetlen magyarok lakta terület a történelmi Magyarország határain kívül. Mégsem foglalkoztak vele kellőképpen.

„Igazságtalan és nagyon fáj, amikor ma valaki számon kéri a csángókon, hogy miért nem olyan erős a nemzeti identitásuk, mint például a felvidéki vagy az erdélyi magyaroké. Ők egészen más történelmi háttérrel és sokkal nehezebb körülmények között próbálnak megmaradni, mint bármely más határon túli magyar közösség”

– mutatott rá.

Csángó fiatalok előadása a moldvai Lábnyikon (Fotó: Boncsarovszky Péter)

Hegyeli Attila mindezek ennek ellenére mégis optimista: a régiót ugyanis nyolcvan-száz éve még a mélyszegénység jellemezte, a csángóknak a megélhetés nehézsége mellett másodlagos kérdés volt, hogy megtartják-e a magyarságukat vagy sem. Az iparosodás hatására azonban elkezdtek javulni az életkörülmények, de még nem annyira, hogy identitáskérdésekkel, önismerettel kezdjenek foglalkozni.

Mára azonban gazdasági értelemben annyira megerősödött a közösség, hogy sok családban már nem a mindennapi megélhetés az első számú kérdés.

– Ilyenkor kezdenek feltenni a fiatal csángók bizonyos kérdéseket. Például azt, „ha mi románok vagyunk, akkor a nagymama miért nem tudott románul?”. Az emberek érzik, hogy valami nem stimmel, elkezdik keresni a válaszokat, és nekünk ott kell lennünk ebben a pillanatban. Ott kell lennünk az online térben, az Instagramon, a TikTokon, az iskolákban, a gyerekek és a felnőttek között is. Mert erre egyre nagyobb az igény – hangsúlyozta.