LiverpoolArne SlotMohamed SzalahWayne Rooney

„Többet nem engedném Szalahot az Anfield közelébe”

Mohamed Szalah ritkán nyilatkozik, de ha valamilyen formában megszólal, az mindig nagyot szól. Ez a napokban is így volt, amikor a búcsúmeccsére készülve a Liverpool játékát és eredményeit szólta le. Angol szakértők a csapattársak és a klub helyében forronganának Szalah üzenete miatt, Wayne Rooney pedig egy drasztikus megoldást javasolt Arne Slotnak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 6:10
Mohamed Szalahot bántja, ami a Liverpoollal történik Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Szalah maradna Liverpoolban?

Közben az is kiderült, ha Szalahon múlna, ő bizony nem menne sehova, erről a napokban a The Athletic újságírója, Simon Hughes számolt be. Mint írta, a 33 éves szélső egyiptomi környezete azt sugallta, a játékos még nem mondott le teljesen a közös folytatásról. Erre viszont csak Slot távozásával kerülhetne sor, ami szinte kizárt, hogy megtörténik.

Szalah így új klubot erősít a nyártól, de egyelőre nem ismert, hogy melyiket. A szaúdi al-Ittihad tűnik a legvalószínűbb célállomásnak, de korábban az Atlético Madrid, az AS Roma és a Juventus neve is felmerült vele kapcsolatban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

