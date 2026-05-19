„Többet nem engedném Szalahot az Anfield közelébe”

Szalah maradna Liverpoolban?

Közben az is kiderült, ha Szalahon múlna, ő bizony nem menne sehova, erről a napokban a The Athletic újságírója, Simon Hughes számolt be. Mint írta, a 33 éves szélső egyiptomi környezete azt sugallta, a játékos még nem mondott le teljesen a közös folytatásról. Erre viszont csak Slot távozásával kerülhetne sor, ami szinte kizárt, hogy megtörténik.

Szalah így új klubot erősít a nyártól, de egyelőre nem ismert, hogy melyiket. A szaúdi al-Ittihad tűnik a legvalószínűbb célállomásnak, de korábban az Atlético Madrid, az AS Roma és a Juventus neve is felmerült vele kapcsolatban.