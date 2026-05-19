Ez az alvási szokás akár meg is duplázhatja a szívbetegségek esélyét

Egyik este tízkor alszunk el, másnap éjfélkor, utána kilenckor. Hétvégén pedig teljesen felborul minden. A szervezet számára ez olyan, mintha folyamatosan időzónák között ingáznánk. A testünk pedig nagyon rosszul viseli ezt. De miért olyan veszélyes a rendszertelen alvás?

Bogos Zsuzsanna
2026. 05. 19. 5:15
Egy csaknem 117 ezer résztvevővel végzett kutatás szerint a rendszertelen alvás kapcsolatban állhat a magas vérnyomással, az inzulinrezisztenciával, az elhízással, a depresszióval és a szívroham fokozott kockázatával is. Egy friss nemzetközi vizsgálat szerint emellett 26 százalékkal emelheti a stroke esélyét, ha mindig máskor fekszünk le aludni. 

Nem feltétlenül kell korán lefeküdni

A fent említett finn kutatás egyik legérdekesebb következtetése, hogy nem létezik univerzálisan tökéletes lefekvési idő. 

Nem az a döntő, hogy este tízkor vagy éjfélkor alszunk el. Hanem az, hogy nagyjából mindig ugyanakkor tegyük. A szakértők szerint pedig már az is jelentős pozitív változást hozhat, ha a lefekvési időt egy viszonylag szűk, nagyjából fél-egy órás sávon belül tartjuk. A szervezet ugyanis sokkal jobban tolerálja a késői alvást, mint a kiszámíthatatlanságot.

A modern világ folyamatos stimulációra épül. A testünk viszont állandó ritmusra. Elképzelhető, hogy a következő évek egyik legfontosabb egészségügyi felismerése végül meglepően egyszerű lesz: a rendszeresség. Nem biztos, hogy rögtön több órát kell aludni (sőt, ennek is van hátránya), már az is segíthet, ha nagyjából ugyanabban az időben fekszünk le minden este.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
