A bodza nem csak szörp: meglepő, mire használták régen

Nem csak szörp készült belőle

A konyhában a fekete bodzát használhatjuk fel. Virágjából és bogyójából sokféle finomság készülhet régi szakácskönyveink nyomán. A 19–20. századi magyar szakácskönyvek alapján a bodza régen sokkal fontosabb alapanyag volt, mint ma. A régi receptek szerint csináltak belőle:

lekvárt,

kocsonyát,

mártást,

befőttet,

fűszeres ecetet

Bodzafánk

Hosszú évszázadokon át népszerű étel volt a rántott bodzavirág. Már a 16. században készült Szakács Tudomány lapjain is találkozhatunk ezzel a fogással. A „bodza fánk” úgy készült, hogy a bodza virágját liszt, tojás és tej keverékébe mártogatták, majd vajban kisütötték. Ennek az ételnek különféle változatát megtaláljuk a Magyar Gazdasszonyban (1863), a Képes pesti szakácskönyvben (1870), Rézi néninél (1876), A kert c. folyóiratban (1904) is. Van, aki fehérbort, vagy ahelyett sört tett a tésztába. Egyesek porcukorral, mások fahéjas cukorral, megint mások narancsvirág-sziruppal öntözték meg a végeredményt.

A kert (1904) továbbá azt is írja, hogy a virágot ecetben is érlelhetjük, az így kapott fűszeres-virágos ecetet pedig halételekhez kínálhatjuk.

Bodzabogyó lekvár

Szintén A kert c. folyóirat közli özv. Ullrich Vilmosné bodzabogyóból készült lekvárjának receptjét. Ehhez a bogyókat levesszük a szárról, megmossuk, kevés vízzel, néhány szem szilvával és cukorral főzni kezdjük. A meglepő folytatás szerint a keverékhez ezután vajban pirított zsemlemorzsát kell adni (alighanem sűrítőanyagként), majd szitán átpasszírozni az egészet és sűrűre beforralni. A recept szerzője megjegyzi, hogy óvatosan kell enni belőle: nagyobb mennyiségben nemcsak izzasztó, de hashajtó hatása is van.