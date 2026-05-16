Tusk és Magyar, két jó barát

A cél szentesíti az eszközt
Donald Tusk nem sokkal megválasztása után jóváhagyást kapott Brüsszelből, és a Lengyelországnak járó EU-s források megérkeztek. Ez azonban korainak bizonyult, amit később az Európai Bizottság is részben elismert. Tusknak ugyanis esze ágában sem volt a jogállamiság szempontjából aggályosnak ítélt intézkedéseket megszüntetni, azt inkább saját hasznára akarta fordítani.
Az újdonsült miniszterelnök egyik első lépése volt például, hogy felmentette a lengyel közmédia vezetőségét, az irányításra pedig új felügyelőtanácsokat alakított ki.
Az eset azonban megrázta Lengyelországot: a beavatkozás során időszakosan felfüggesztették a TVP Info hírtelevízió adását, több ismert műsorvezetőt pedig azonnali hatállyal eltávolítottak pozíciójából, miközben a nézők értetlenül figyelték a történteket a televíziók előtt. Donald Tusk és a lengyel vezetés mindezt azzal indokolta, hogy át akarják alakítani a közmédiát.
