Tusk és Magyar, két jó barát

Jól láthatóan tehát ugyanabból a kottából játszik Magyar Péter, mint Donald Tusk, azonban tanácsokra még így is szüksége lehet. Tusk ugyanis később komoly kritikákat kapott Brüsszelből, miután az Európai Unió jogállamisági aggályait nem kezelte, azonban a Lengyelországnak járó pénzek hazahozatala után politikai értelemben erre már nem is volt szüksége.

Tusk esete kapcsán azonban éppen a Magyarországnak járó források körül kialakult diskurzus mutatta meg, hogy Brüsszel mégiscsak tanult valamit.

Magyar Péter megválasztása után ugyanis az Európai Bizottság közölte, hogy habár nagyon boldogok, több képviselő és tisztviselő is arról beszélt, hiba lenne azonnal odaadni hazánknak a forrásokat, hiszen ez könnyen egy újabb Lengyelországban tapasztalható helyzetet eredményezhet.

Magyar Péternek így feltehetőleg komoly politikai kötéltáncot kell majd lejtenie, ha meg akarja szerezni a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Ebben még jól jöhet számára Donald Tusk brüsszeli beágyazottsága és mozgástere, miközben Tusk számára is hasznos lehet egy olyan szövetséges, aki politikai értelemben védelmet nyújthat neki, ha Brüsszel végül keményebben lépne fel a lengyel intézkedésekkel szemben.

A kérdés tehát már csak az, hogy mit vár el az EU a pénzekért, és mit kér Donald Tusk a szövetségéért cserébe.

Varsói tárgyalásai után Magyar Péter Bécsbe utazik tovább, ahol Christian Stocker osztrák kancellárral és Alexander Van der Bellen államfővel is egyeztet. A háromnapos diplomáciai körút végén pedig vonattal tér vissza Budapestre.

