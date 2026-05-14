Varsóban bejegyezték az első azonos nemű házasságot

Az LMBTQ-szervezetek történelminek nevezték a lépést a katolikus hagyományú országban. Az ügy egy olyan párt érint, amely külföldön kötött törvényes házasságot, ám azt a megfelelő jogszabályok hiánya miatt Lengyelországban eddig nem lehetett bejegyezni.
Donald Tusk miniszterelnök kedden bejelentette, hogy a kormány hamarosan rendeletet fogad el a más országokban kötött azonos nemű házasságok elismeréséről. Ugyanakkor leszögezte:
Szeretném hangsúlyozni, hogy sem a rendelet kiadásáról szóló döntés, sem a jövőbeli jogalkotási munka semmilyen módon nem nyit utat az örökbefogadás előtt.
