azonos neműVarsóházasság

Varsóban bejegyezték az első azonos nemű házasságot

Rafal Trzaskowski, Varsó polgármestere csütörtökön bejelentette, hogy a lengyel főváros hivatala bejegyezte az első azonos nemű házasságot az anyakönyvébe, eleget téve a nemzetközi bírósági ítéleteknek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 22:02
Lengyel LMBT szervezetek tüntetnek az azonos neműek házasságainak elismeréséért Fotó: Wojtek Radwanski Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az LMBTQ-szervezetek történelminek nevezték a lépést a katolikus hagyományú országban. Az ügy egy olyan párt érint, amely külföldön kötött törvényes házasságot, ám azt a megfelelő jogszabályok hiánya miatt Lengyelországban eddig nem lehetett bejegyezni.

Donald Tusk miniszterelnök kedden bejelentette, hogy a kormány hamarosan rendeletet fogad el a más országokban kötött azonos nemű házasságok elismeréséről. Ugyanakkor leszögezte: 

Szeretném hangsúlyozni, hogy sem a rendelet kiadásáról szóló döntés, sem a jövőbeli jogalkotási munka semmilyen módon nem nyit utat az örökbefogadás előtt.

Az Európai Unió Bírósága 2025 novemberében kimondta, hogy az uniós tagállamoknak el kell ismerniük a más uniós országban törvényesen megkötött azonos nemű házasságokat, még akkor is, ha a saját jogszabályaik nem teszik lehetővé az ilyen jellegű házasságokat. 

Az ítéletet követően a lengyel legfelsőbb közigazgatási bíróság elrendelte több azonos nemű pár házasságának átvezetését a lengyel anyakönyvbe – eddig összesen hetet.

 Az LMBTQ-közösség jogait védő szervezetek becslései szerint 30 000 és 40 000 közé tehető azon, külföldön kötött ilyen jellegű házasságok száma, amelyekben legalább az egyik fél lengyel állampolgár.

Borítókép: Lengyel LMBTQ-szervezetek tüntetnek az azonos neműek házasságának elismeréséért (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekMagyar Péter

Az új miniszterelnök politikai ámokfutása

Bánó Attila avatarja

Amikor Magyar Péter a Fidesz–KDNP-t ócsárolja, akkor két és fél millió magyar választópolgárt is sérteget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu