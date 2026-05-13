Bariban a bíróság elismerte, hogy egy gyereknek három szülője is lehet

A jogi eljárás akkor kezdődött, amikor a család kérvényezte a gyermek anyakönyvezését az apa származási helyén, Pugliában. Az önkormányzat elutasítása után az ügy a bíróság elé került. Bariban a bírák végül úgy határoztak, hogy a joggyakorlat honosítása nem sérti az olasz közrendet, sőt, a gyermek legfőbb érdekét szolgálja.

A konzervatív körök sokkolónak nevezik az ítéletet.

Ez az első eset, hogy az olasz igazságszolgáltatás elismeri, hogy egy gyermeknek kettőnél több törvényes gondviselője is lehet. A döntés értelmében a kisfiú olasz irataiba is bejegyzik mindhárom szülőt, ezzel teljes körű öröklési és láthatási jogot biztosítanak számukra.

A kettőnél több szülőség jogi elfogadása igen eltérő fogadtatást váltott ki az olasz társadalomban. Az LMBTQ-jogok előmozdításán fáradozó Arcigay mozgalom szerint „nem ideológiákról van szó, hanem olyan kisfiúkról és kislányokról, akiknek joguk van ahhoz, hogy elismerjék minden olyan érzelmi és gondoskodói köteléküket, amely támogatja őket”.

A katolikusok szerint a gyermek nem egy „terv”

A katolikus világ szerint azonban nemcsak jogi, hanem bioetikai és antropológiai aspektusai is vannak a Bariban fellebbviteli bíróságon született döntésnek, mely mélyebb reflexiót érdemel. A Sir katolikus hírügynökség elemzése kiemeli, hogy a bíróság a „gyermek legfőbb érdekére” és a „közös szülői projektre” hivatkozott. „Tervről” beszélni már önmagában azt jelenti, hogy a súlypontot a gyermekről, a vágyakozó felnőttre helyezzük át. A gyermek így megszűnik ajándéknak lenni, és egy tervezési folyamat eredményévé válik. Megdöbbentő a tények rekonstrukciójában a biológiai anya helyzete is.