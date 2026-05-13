szülőjogbíróságOlaszországanyakönyvgyermek

Bariban a bíróság elismerte, hogy egy gyereknek három szülője is lehet

Olaszországban eddig példa nélküli ítéletet hozott a bari fellebbviteli bíróság: első alkalommal ismertek el hivatalosan egy olyan gyermeket, akinek jogilag három szülője van – egy anyja és két apja.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 22:02
Illusztráció egy anya gyermekével Forrás: BSIP/AFP
A jogi eljárás akkor kezdődött, amikor a család kérvényezte a gyermek anyakönyvezését az apa származási helyén, Pugliában. Az önkormányzat elutasítása után az ügy a bíróság elé került. Bariban a bírák végül úgy határoztak, hogy a joggyakorlat honosítása nem sérti az olasz közrendet, sőt, a gyermek legfőbb érdekét szolgálja. 

A konzervatív körök sokkolónak nevezik az ítéletet. 

Ez az első eset, hogy az olasz igazságszolgáltatás elismeri, hogy egy gyermeknek kettőnél több törvényes gondviselője is lehet. A döntés értelmében a kisfiú olasz irataiba is bejegyzik mindhárom szülőt, ezzel teljes körű öröklési és láthatási jogot biztosítanak számukra.

A kettőnél több szülőség jogi elfogadása igen eltérő fogadtatást váltott ki az olasz társadalomban. Az LMBTQ-jogok előmozdításán fáradozó Arcigay mozgalom szerint „nem ideológiákról van szó, hanem olyan kisfiúkról és kislányokról, akiknek joguk van ahhoz, hogy elismerjék minden olyan érzelmi és gondoskodói köteléküket, amely támogatja őket”.

A katolikusok szerint a gyermek nem egy „terv”

A katolikus világ szerint azonban nemcsak jogi, hanem bioetikai és antropológiai aspektusai is vannak a Bariban fellebbviteli bíróságon született döntésnek, mely mélyebb reflexiót érdemel. A Sir katolikus hírügynökség elemzése kiemeli, hogy a bíróság a „gyermek legfőbb érdekére” és a „közös szülői projektre” hivatkozott. „Tervről” beszélni már önmagában azt jelenti, hogy a súlypontot a gyermekről, a vágyakozó felnőttre helyezzük át. A gyermek így megszűnik ajándéknak lenni, és egy tervezési folyamat eredményévé válik. Megdöbbentő a tények rekonstrukciójában a biológiai anya helyzete is. 

Happy family with two boys snapping a selfie with smartphone on a beach, Zanzibar, Tanzania, East Africa, Africa (Photo by Roberto Moiola / Robert Harding RF / robertharding via AFP)
Illusztráció egy család (Fotó: Robert Harding/AFP)

Természetes úton fogant meg a gyermeke, a születéskor elismerte, de valójában nem ő nevelte fel, mivel a kicsit kezdettől fogva a férfi párra bízták. Az asszony szülőként szerepel az anyakönyvben, de anyasága gyakorlati szinten kimerül a várandósságban és a szülésben. Jogi értelemben ez nem béranyaság, de antropológiai szempontból a különbség csekély. Ami marad, az egy nő, aki világra hozott egy gyermeket, akit egy előzetes megállapodás értelmében másoknak szántak.

Hogy a gyermeknek, akinek három bejegyzett szülője van, van-e valójában anyja, aki felneveli – teszi fel morális vetületeken túl a gyakorlati kérdéseket a cikk szerzője.

A Bariban elismert jogi döntés valójában nem elszigetelt jelenség, hanem egy szélesebb körű tendencia kifejeződése, amely a felnőttek vágyainak képlékenysége nevében megkérdőjelezi a rokonság alapvető struktúráit, az anya, apa és gyermek hagyományos szerepét. Kérdés, hogy kinek a javát szolgálja mindez – zárja írását a katolikus hírportál.

Borítókép: Illusztráció egy anya gyermekével (Fotó: BSIP/AFP)

