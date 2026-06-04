Hálók a folyóban

Olcsvánál is pont olyan nagyot kanyarodik a Szamos, mint Kérsemjénnél, s ahogy hallom, itt még mélyebb is, az Ócska-Kraszna torkánál van vagy öt-hat méter. Pedig most kicsi víz van, de így van ez már évek óta, a Tiszához, Dunához hasonlóan évről évre megdűlnek az adott időpontok legkisebb vízállásai. Most is vagy harminc lépcsőfokot kell lefele ballagnunk a vízhez, hogy hajóra szálljunk, s irány a varsák. Én azonban előtte még magamra húzom a mentőmellényt, mert sosem lehet tudni… Hiába kicsi a víz, hideg az még kegyetlenül.
S fürödtem én már hideg vízben, elég volt egy életre. Igaz, akkor nem tíz-tizenkét fokos volt, hanem egy-két fokos, jégtáblák úszkáltak rajta. Február volt, Géza napját ünnepeltük Túristvándiban, s megunva az ünneplést, leballagtam a Túrra. Nekiálltam emelőhalászni, de az első húzás előtt el kellett tolni a kávafára telepedett jégtáblákat. Sikerült is. Ám közben eltört a jeget toló rúd, én meg hassal bele a háromméteres vízbe. Nem lett semmi bajom, de azóta kicsit tartok azért a hideg fürdésektől.
Pár éve tilos a magyar folyókon a nagyszerszámos, hivatásszerűen űzött halászat, de a törvény megengedi a kisszerszámos, úgynevezett rekreációs halászatot, ami általában három varsát, egy emelőhálót jelent. Vendéglátóink ketten hat varsával dolgoznak, két kilométeres szakaszt bérelnek a vármegyei horgászszövetségtől. Tizenhat éve halásznak együtt, de előtte is „vizetjárók” voltak, horgásztak. Csaba kezdte előbb, nyolcévesen már a Szamos mellett ült, ha csak tehette. Könnyű volt a helyzete, lévén az apja gátőr. Mindketten a szamosszegi oldalon horgásztak, de most mi a folyó jobb oldalán, az apáti oldalon araszolunk felfele, folyással szemben. Már nem is kérdezem, hogy miért szorosan a part mellett, mikor azt diktálná a józan ész, hogy a közepe a mélyebb – de nem itt! A sodrás a part alatt van, itt akár mellig is érhet a víz. Bent viszont térdig, bármelyik pillanatban fennakadhat a csónak vagy a motor.
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