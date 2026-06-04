Hálók a folyóban

Hamarosan fel is tűnik az első varsa, de alig emeli meg Csaba, Laci hátul, a motornál már legyint. A varsa szárnya, karikái tele vannak hordalékkal, abban már nem lesz semmi. Nincs, és sajnos a második is tele kosszal, ha komolyabb hal volna benne, tiszta lenne a szerszám.

Na de nem baj, hátra van még négy. Laci barátunk óvatosan kanyarog a folyón felfele, a mi szemünk előtt rejtve maradó akadályokat kerülgetve. Közben mesélnek. Hogy van azért a Szamosban hal, de csak nagy víznél lehet megfogni őket. Márciusban például két méterrel magasabb volt a folyó, fogtak is szép dévéreket, pontyokat. Korábban meg gyönyörű harcsákat. Volt eset, mikor egy varsában két hatalmas harcsa is lapult. Az egyik harminc, a másik meg ötven kilót nyomott. Egy téli halászat alkalmával pedig egyetlen varsában harmincöt darab domolykó verte a vizet.

A partközelben lévő szerszámok persze fel-felkeltik a rossz szándékú emberek figyelmét is. Pár éve például egy jó harminc kilós harcsával akarták meglovasítani az egyik varsájukat. Amikor elindultak, még megvolt a túloldalt a szerszám, de mire visszafordultak, már nem volt sehol. A víz nem sodorhatta el, akkor meg a parton kell lennie, gondolták a halászaink, és felkapaszkodtak a meredek parton. Meg is tanálták az ártéren a varsát, meg a nagy halat. A tolvajok hátrahagyva menekültek, sosem derült ki, hogy kik voltak. De a barátaink nem is nyomoztak, mert mit értek volna vele, ha fel is derítik a tetteseket?

Közben, még mindig az apáti oldalon, megállunk egy újabb varsánál, s azt mondja Csaba, ebben biztos, hogy lesz. Ezt várjuk mi is, mert szép tiszta a varsa, ami azt mutatja, a lent mozgó hal leveri róla a koszt. Van is benne – öt sovány keszeg. Gyermektenyérnyiek. Mennek vissza persze a vízbe, mi meg csorgunk át a másik oldalra.

Itt valamivel laposabb a part, de aztán megint jön egy kanyar, s egy kisebb sarkantyú, ami arra való, hogy meggyorsítsa, s a túlsó oldalnak csapja a sodrást. Épp ezért mondják csapógátnak is. A friss csapógát mögött általában mély a víz, a langóban, a lassan visszaforgó vízben pedig szép halak rejtőznek. Ezt a sarkantyút azonban vagy húsz éve építették. Lassan kezd feltöltődni, de mögötte azért még tekintélyes víztükör, pompás látvány visszafele nézve. Pont rásüt a nap, a szélső kövekről meg felröppen egy szürke gém. Már vagy nyolc éve ez a rész a tanyája, minden egyes alkalommal találkozni lehet vele. Békákat, de legfőképp kishalakat, főleg küszöket keres. Mi is azokat keressük a szemünkkel, de nem látunk egyet sem. Pedig biztosan vannak, különben a gém nem álldogálna itt. De a legfőbb bizonyíték a jelenlétükre a folyóra lenyúló szamosszegi oldal egyik dűlőneve – a Küszszeg.