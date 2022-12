Katolikus jelenlét a világban

– Mire lehetünk magyarként a legbüszkébbek? Mi az, amit mindenkinek érdemes ismernie?

– Több kiemelkedő magyar művészt adtunk a világegyháznak, és olyan rendkívüli művészeti alkotásokkal gazdagítottunk más országokat, amelyek megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Rómában jól ismert Hajnal János és Prokop Péter képzőművész, Kaliforniában Piczek Izabella és Edit munkássága. Az Ozsvári Csaba ötvösművész által alkotott evangéliumoskönyv-borítót a mai napig rendszeresen használják a Vatikánban. Washingtonban az amerikai püspöki konferencia székháza előtt álló Krisztus-szobor is egy magyar művész alkotása.

– A kevésbé ismert emlékek közül mit emelne ki?

– Quitóban, Ecuador fővárosában van egy XVII. századi, gyönyörű jezsuita templom. Ott egy magyar misszioná­rius is szolgált, de talán már ezt megelőzően, a templom díszítésekor megfestették a kupolában a kor legfontosabb jezsuita püspökeit, bíborosait. Ebben a sorban ott találjuk Pázmány Pétert is. A másik érdekes példa a Csendes-ó­ceán közepén található Palau Köztársaság, Koror szigete, ahol a legjobb katolikus középiskolát 1949-ben alapították, és egy amerikai támogató kérése nyomán Mindszenty Józsefről nevezték el. Gondoljunk bele: 1949-ben a Csendes-óceán közepén egy pici szigeten iskolát neveztek el a magyar bíborosról, hercegprímásról, aki abban az időszakban Budapesten börtönben sínylődött. Nem feledkezhetünk meg a nagy magyar szentekről, akiknek tisztelete, illetve ereklyéi is eljutottak a nagyvilágba. Például a világszerte népszerű Szent Erzsébetet külföldön „magyarországiként” emlegetik, így az ő ünnepén minden katolikusnak hazánk jut az eszébe.

– A magyar katolikusok miben nyújtanak manapság támaszt a világ keresztényeinek?

– A keresztények megsegítése az a speciális terület, ahol sokat teszünk. Az ismert Hungary Helps program erőfeszítéseit több esetben kiegészítik a magyar katolikus egyház adományai és a hívek gyűjtései, vagy olyan civil kezdeményezések, amelyek hívő emberek nevéhez főződnek. Ilyen például Fodor Réka missziós orvos, aki Nigériában tevékenykedik vagy Hardi Richárd testvér, aki egy szemészeti klinikát hozott létre Kongóban. Természetesen Magyarország kormánya ezen kezdeményezésekhez is nyújt támogatást.

Borítókép: Érszegi Márk Aurél a kiállításon (Forrás: Magyarország Szentszéki Nagykövetsége)