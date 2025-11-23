Forma-1 büntetésoscar piastriLas Vegas-i NagydíjLando NorriskizárásMax VerstappenMcLaren

Hivatalos: Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárták a Las Vegas-i Nagydíjról

A 2025. évi Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj után a második Lando Norris és a negyedik Oscar Piastri is a kizárás sorsára jutott. A futamgyőztes Max Verstappen hátránya hirtelen 24 pontra csökkent az összetettben a brit McLaren-pilóta mögött.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 9:06
Lando Norris helyzete mégsem olyan jó, mint a Las Vegas-i Nagydíj leintése után gondolhatta (Fotó: Getty Images via AFP/Alex Bierens de Haan)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Max Verstappen (Red Bull) mögött Lando Norris (McLaren) és George Russell (Mercedes) állhatott a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj dobogóján, míg Oscar Piastri (McLaren) egy büntetésnek is köszönhetően negyedik lett. Úgy tűnt, két versenyhétvégével az idény vége előtt Norris előnye 30 pont Piastri, és 42 pont Verstappen előtt. Ám egy utólagos vizsgálat következtében a konstruktőri bajnok mindkét versenyzője a kizárás sorsára jutott.

Lando Norris és Max Verstappen között nem 42, hanem 24 pont a különbség a McLaren pilótáinak Las Vegas-i kizárása után
Lando Norris és Max Verstappen között nem 42, hanem 24 pont a különbség a McLaren pilótáinak Las Vegas-i kizárása után (Fotó: AFP/Frederic J. Brown)

Norris és Piastri kizárása a Las Vegas-i Nagydíj után

Mint kiderült, Norris és Piastri autóján is kisebb volt a kopólemez/csúszólemez vastagsága az előírt minimumnál (9 mm), így vizsgálat indult ellenük, és végül kizárták mindkettejüket. Ezzel Russell a második helyre lépett előre, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) lett.

A Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj módosított végeredménye (a pontszerzők):

  1. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  2. George Russell (brit, Mercedes)
  3. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  5. Carlos Sainz (spanyol, Williams)
  6. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)
  7. Nico Hülkenberg (német, Sauber)
  8. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  9. Esteban Ocon (francia, Haas)
  10. Oliver Bearman (brit, Haas)

Az egyéni pontversenyben még 58 pont szerezhető a hátralévő két versenyhétvégén, és a büntetések után a 390 pontos Norris előnye 24 pont Piastri és Verstappen előtt is.

Az idény jövő héten, november 28. és 30. között az utolsó előtti versenyhétvégével, a sprintfutamos Katari Nagydíjjal folytatódik.

Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu