Hivatalos: Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárták a Las Vegas-i Nagydíjról

Max Verstappen (Red Bull) mögött Lando Norris (McLaren) és George Russell (Mercedes) állhatott a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj dobogóján, míg Oscar Piastri (McLaren) egy büntetésnek is köszönhetően negyedik lett. Úgy tűnt, két versenyhétvégével az idény vége előtt Norris előnye 30 pont Piastri, és 42 pont Verstappen előtt. Ám egy utólagos vizsgálat következtében a konstruktőri bajnok mindkét versenyzője a kizárás sorsára jutott.

Lando Norris és Max Verstappen között nem 42, hanem 24 pont a különbség a McLaren pilótáinak Las Vegas-i kizárása után (Fotó: AFP/Frederic J. Brown)

Norris és Piastri kizárása a Las Vegas-i Nagydíj után

Mint kiderült, Norris és Piastri autóján is kisebb volt a kopólemez/csúszólemez vastagsága az előírt minimumnál (9 mm), így vizsgálat indult ellenük, és végül kizárták mindkettejüket. Ezzel Russell a második helyre lépett előre, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) lett.

A Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj módosított végeredménye (a pontszerzők): Max Verstappen (holland, Red Bull) George Russell (brit, Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) Charles Leclerc (monacói, Ferrari) Carlos Sainz (spanyol, Williams) Isack Hadjar (francia, Racing Bulls) Nico Hülkenberg (német, Sauber) Lewis Hamilton (brit, Ferrari) Esteban Ocon (francia, Haas) Oliver Bearman (brit, Haas)

Az egyéni pontversenyben még 58 pont szerezhető a hátralévő két versenyhétvégén, és a büntetések után a 390 pontos Norris előnye 24 pont Piastri és Verstappen előtt is.

Az idény jövő héten, november 28. és 30. között az utolsó előtti versenyhétvégével, a sprintfutamos Katari Nagydíjjal folytatódik.