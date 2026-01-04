Gulácsi Péter szívszorító üzenete, családi tragédia miatt súlyos döntés Lipcsében

Szomorú bejelentést tett az RB Leipzig: nyolc és fél év után távozik a csapat egyik legrégebbi játékosa , Kevin Kampl. Az ilyesmi megesik a profi futballban, jelen esetben azonban egy családi tragédia árnyéka vetül a döntésre: a szlovén válogatott játékos bátyja még októberben váratlanul meghalt, Kampl pedig szeretne a családja mellett lenni, nem tud most a futballra koncentrálni. Gulácsi Péter szívszorító üzenetben vett búcsút a barátjától.

Amikor Gulácsi Péter sérült volt, Szoboszlai Dominik még a Lipcse színeiben és Kevin Kampl az ő mezével üzentek neki (Fotó: DPA/Jan Woitas)

Nem csoda, ha Gulácsi és Kampl közel állnak egymáshoz, hiszen mindketten a Lipcse legrégebbi játékosai közé tartoznak. A magyar kapus 2015 nyarán érkezett a magyar válogatott alapemberével, Willi Orbánnal együtt, náluk régebb óta csak az egy évvel korábban igazolt Lukas Klostermann tagja a csapatnak. Utánuk a negyedik legrégebbi lipcsei volt Kampl, aki 2017 nyarán jött a Bayer Leverkusentől.

Gulácsi Péter: Több mint tíz év együtt, felejthetetlen pillanatok

Gulácsi és Kampl közös története ráadásul Lipcsénél is régebbre nyúlik vissza, hiszen korábban Salzburgban is együtt futballoztak két évet, ahol osztrák bajnoki címet ünnepeltek. A magyar kapus erről a közös emlékről tett ki egy fotót az Instragram-oldalán 24 óráig látható történetbe, amihez szívszorító üzenetet is írt.

Gulácsi Péter üzenete Kevin Kampl távozása után (Fotó: Instagram)

Több mint tíz év együtt, számtalan felejthetetlen pillanat, de ami még fontosabb, hogy egy csodálatos ember és igaz barát vagy. Minden jót, legenda.

A fenti sorokat üzente Gulácsi Péter a távozó Kevin Kamplnek.

Családi tragédia: a Lipcse sztárja a bátyját gyászolja

Kampl 283 meccsen 10 gólt és 23 gólpasszt jegyzett a Lipcse színeiben, igazi ikonja volt a klubnak. A Leipzig honlapján olvasható közleményben Kampl egyértelművé teszi, hogy a családja érdekében hozta meg a döntését.

– Most teljes mértékben a családomra fogok koncentrálni. Nem zárom ki teljesen, hogy egyszer még visszatérek a pályára, de jelenleg ez teljesen irreálisnak tűnik, és sokkal több időt szeretnék a szeretteimmel tölteni – hangsúlyozta, hogy jelenleg nem képes a profi futballra koncentrálni.

Kampl, mint arról az Origo beszámolt, októberben veszítette el a bátyját, aki 51 éves korában tragikus hirtelenséggel halt meg. A mostani döntés hátterében ez a családi tragédia húzódik meg.