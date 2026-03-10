Ukrán médiában dicsérték Magyar Pétert, sok sikert kívántak neki a választásokhoz

Az Ellenpont szerint a beszélgetés egyik legfeltűnőbb része az volt, amikor a műsorvezetők Magyar Péter Ukrajnával kapcsolatos kijelentéseit próbálták magyarázni. Holovanov úgy fogalmazott:

szerinte a magyar politikus bizonyos kritikus megjegyzései inkább a választási kampány részei, és azt a célt szolgálják, hogy szavazókat szerezzen az Orbán Viktor vezette táborból. Gordon erre reagálva azt mondta, ezt megértéssel kezelik, és sok sikert kívánt a politikusnak.

A műsorban elhangzottak azt sugallják, hogy a két ukrán médiaszereplő Magyar Pétert Ukrajna potenciális szövetségesének tekinti, még akkor is, ha a kampányban időnként más hangot üt meg. Az Ellenpont hangsúlyozza, hogy a műsorvezetők szerint a politikus valójában Zelenszkij álláspontjához áll közelebb, csak a választási helyzet miatt nem lehet őszinte.