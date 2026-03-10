Magyar PéterOrbán ViktorválasztásZelenszkij

Ukrán médiában dicsérték Magyar Pétert, sok sikert kívántak neki a választásokhoz

Az Ellenpont szerint az ukrán médiában minden eddiginél nyíltabban álltak ki Magyar Péter mellett, és a lap úgy látja: a Zelenszkijhez köthető médiakörnyezet a Tisza Párt hatalomra segítését támogatja. A cikk középpontjában egy népszerű ukrán YouTube-műsor, a „Gordon vendégeként” legutóbbi adása áll, amelyben Dmitrij Gordon műsorvezető és vendége, Vaszilij Holovanov újságíró beszéltek a magyar politikusról.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 8:21
Fotó: STR Forrás: NurPhoto
A lap szerint Gordon Ukrajnában az egyik legismertebb médiaszereplő, aki korábban szerepet játszott Volodimir Zelenszkij politikai pályájának elindításában is: 2018-ban az ő műsorában jelentette be az ukrán elnök, hogy indul a választáson. A mostani adásban a két műsorvezető hosszasan és kifejezetten elismerően beszélt Magyar Péterről. Gordon ügyes politikusnak nevezte a Tisza Párt vezetőjét, és azt mondta, reméli, hogy sikerrel jár a következő választásokon.

Az ukrán médiában dicsérték Magyar Pétert (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
Az Ellenpont szerint a beszélgetés egyik legfeltűnőbb része az volt, amikor a műsorvezetők Magyar Péter Ukrajnával kapcsolatos kijelentéseit próbálták magyarázni. Holovanov úgy fogalmazott:

 szerinte a magyar politikus bizonyos kritikus megjegyzései inkább a választási kampány részei, és azt a célt szolgálják, hogy szavazókat szerezzen az Orbán Viktor vezette táborból. Gordon erre reagálva azt mondta, ezt megértéssel kezelik, és sok sikert kívánt a politikusnak.

A műsorban elhangzottak azt sugallják, hogy a két ukrán médiaszereplő Magyar Pétert Ukrajna potenciális szövetségesének tekinti, még akkor is, ha a kampányban időnként más hangot üt meg. Az Ellenpont hangsúlyozza, hogy a műsorvezetők szerint a politikus valójában Zelenszkij álláspontjához áll közelebb, csak a választási helyzet miatt nem lehet őszinte.

A lap azt is felidézi, hogy Magyar Péter korábban nem reagált nyilvánosan arra, amikor Ukrajna leállította az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. 

A cikk szerint az elmúlt időszakban az ukrán sajtóban és közösségi médiában többször is kedvezően jelent meg Magyar Péter. Példaként említik az egyik írást, amely párhuzamot vont a Tisza Párt vezetője és Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedése között, hangsúlyozva, hogy mindketten új szereplőként jelentek meg a politikai színtéren.

Az Ellenpont emellett felidéz egy másik ukrán kommentátort, Anatolij Sarijt is, aki egy videójában arról beszélt, hogy szerinte az ukrán vezetés a magyar választások alakulását is figyelemmel kíséri. 

A lap szerint az ukrán politikai és médiakörök egy része Orbán Viktor leváltását és egy Ukrajnával szorosabb kapcsolatot ápoló magyar kormány létrejöttét tartaná kedvezőnek.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

Fontos híreink

