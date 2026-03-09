Összeért Magyar Péter és Zelenszkij gyűlöletpolitikája + videó

Egy olyan városban nyertünk időközi önkormányzati választást, ami a baloldal fellegvára volt eddig – idézte fel az Igazság órája hétfői adásában Gulyás Gergely a kazincbarcikai vasárnapi időközi választás eredményét, amelyen 16 év után fideszes jelöltet választottak a lakosok. A Miniszterelnökséget vezető miniszter megjegyezte: ez már a második alkalom idén, hogy baloldali városban győzedelmeskedett a Fidesz. Aligha bízhat józan ésszel bárki abban, hogy aki most a Fideszre szavazott, az áprilisban majd másképp tesz – fűzte hozzá.

Gulyás Gergely: Zelenszkij nem része az európai civilizációnak (Forrás: YouTube)

A fideszes aktivisták hősök

A Magyar Péter keltette politikai erőszak is szóba került az adásban: öt héttel a választás előtt fontos látni, hogy olyan gyűlöletközösség jött létre a Tisza Párt által, ami korábban soha.

A DK és az MSZP sem volt semmi, de Magyar Péter esetében a kampány és a program abból áll, hogy mindent leszóljanak, ennek következménye pedig a verbális, majd a fizikai erőszak

– mutatott rá a miniszter.

Németh Balázs hozzáfűzte, nehéz higgadtan beszélnie arról, ami jelenleg zajlik az országban, a plakátrongálás mellett folyamatosan zaklatják őt és az aktivistákat, szimpatizánsokat is.

– Úgy hiszem, hogy sok olyan fideszes van, aki inkább nem is mondja el, hogy fideszes, mert nem kér abból a gyűlölködésből, amit kapnak a jobboldaliak.

Milyen ember az, aki szerint az, hogy gázpisztollyal támadnak meg egy jobboldali szimpatizánst, csak játék és terelés?

– utalt Gulyás Gergely a szentendrei aktivista elleni támadásra és Magyar Péter hárítására. Szerinte ez a hangulat tovább fokozódik majd a következő hetekben, azok a fideszes szimpatizánsok, akik kint vannak az utcákon, valódi hősök.

A Barátság kőolajvezetékről elmondták, Szlovákiát is nehéz helyzetbe hozza Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, nekik kevesebb a tartalékuk. Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel holnap fog találkozni Robert Fico szlovák kormányfő, és bár nem kielégítők a brüsszeli reagálások, még ők sem tudtak semmit felhozni azzal szemben, hogy miért utazhatnának Ukrajnába a magyarok szakértői, hogy megvizsgálják a Barátság vezeték állapotát.