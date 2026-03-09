BékemenetGulyás Gergelyigazság órájaZelenszkij

Összeért Magyar Péter és Zelenszkij gyűlöletpolitikája + videó

Brüsszelig érhetnek az ukrán aranykonvoj szálai, amely számos kérdést vet fel, a kormánynak éppen ezért kötelessége kivizsgálni az ügyet – reagált a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Igazság órájában, miután pénteken a NAV két pénzszállító autó tartalmát foglalt le. Gulyás Gergely a műsorban arról is beszélt, nem könnyű most a jobboldali embereknek, sokan inkább nem is beszélnek a politikai nézeteikről, a Magyar Péter által keltett politikai erőszak miatt ugyanis soha nem látott gyűlölet kapnak a fideszesek.

Munkatársunktól
2026. 03. 09. 7:27
Magyar Péter
Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balazs Forrás: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy olyan városban nyertünk időközi önkormányzati választást, ami a baloldal fellegvára volt eddig – idézte fel az Igazság órája hétfői adásában Gulyás Gergely a kazincbarcikai vasárnapi időközi választás eredményét, amelyen 16 év után fideszes jelöltet választottak a lakosok. A Miniszterelnökséget vezető miniszter megjegyezte: ez már a második alkalom idén, hogy baloldali városban győzedelmeskedett a Fidesz. Aligha bízhat józan ésszel bárki abban, hogy aki most a Fideszre szavazott, az áprilisban majd másképp tesz – fűzte hozzá.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely: Zelenszkij nem része az európai civilizációnak (Forrás: YouTube)

 

A fideszes aktivisták hősök

A Magyar Péter keltette politikai erőszak is szóba került az adásban: öt héttel a választás előtt fontos látni, hogy olyan gyűlöletközösség jött létre a Tisza Párt által, ami korábban soha.

A DK és az MSZP sem volt semmi, de Magyar Péter esetében a kampány és a program abból áll, hogy mindent leszóljanak, ennek következménye pedig a verbális, majd a fizikai erőszak

– mutatott rá a miniszter. 

Németh Balázs hozzáfűzte, nehéz higgadtan beszélnie arról, ami jelenleg zajlik az országban, a plakátrongálás mellett folyamatosan zaklatják őt és az aktivistákat, szimpatizánsokat is.

– Úgy hiszem, hogy sok olyan fideszes van, aki inkább nem is mondja el, hogy fideszes, mert nem kér abból a gyűlölködésből, amit kapnak a jobboldaliak.

Milyen ember az, aki szerint az, hogy gázpisztollyal támadnak meg egy jobboldali szimpatizánst, csak játék és terelés?

– utalt Gulyás Gergely a szentendrei aktivista elleni támadásra és Magyar Péter hárítására. Szerinte ez a hangulat tovább fokozódik majd a következő hetekben, azok a fideszes szimpatizánsok, akik kint vannak az utcákon, valódi hősök.

A Barátság kőolajvezetékről elmondták, Szlovákiát is nehéz helyzetbe hozza Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, nekik kevesebb a tartalékuk. Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel holnap fog találkozni Robert Fico szlovák kormányfő, és bár nem kielégítők a brüsszeli reagálások, még ők sem tudtak semmit felhozni azzal szemben, hogy miért utazhatnának Ukrajnába a magyarok szakértői, hogy megvizsgálják a Barátság vezeték állapotát.

– Az, hogy még az Európai Unió sem talál ebben kivetnivalót, jól mutatja, mennyire abszurd ez a helyzet, hogy elzárta az ukrán elnök a vezetéket – közölte a miniszter.

Gulyás Gergely hozzátette: a közel-keleti háború ráadásul tovább fokozza a helyzetet, a magyar és a világgazdaságot is érinti, ilyenkor látszik, milyen bűnt követett el Európa azzal, hogy leváltak az orosz kőolajról.

Arról, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, a miniszter úgy vélekedett: az európai civilizációnak az ukrán elnök nem része, hogy miért enged meg magának ilyen fenyegetést, arra a Kijev–Brüsszel szövetség adja meg a választ.

Zelenszkij azt érzi, bármit megtehet, mellette áll Brüsszel egésze. Soha ilyen nem volt még a nemzetközi politikában, hogy egy elnök megfenyegessen egy másik kormányfőt

– mondta a miniszter.

Felidézték, hogy a baloldalon elindult Zelenszkij mosdatása, Fekete-Győr András szerint például a NATO-ra lenne szükség ahhoz, hogy ne történjen orosz beavatkozás az április 12-i választásokon.

 

Ki kell vizsgálni az ukrán aranykonvoj ügyét

Az ukrán aranykonvoj ügyével kapcsolatban szóba került, hogy Brüsszelig érhetnek ezek a szálak, amit ki kell vizsgálni.

– Egy olyan ügyet, amely súlyos kérdéseket vet fel, ki kell vizsgálnia a magyar kormánynak, a hatóságok reményeim szerint néhány hét alatt a végére járnak – közölte a tárcavezető. Arra reagálva, hogy az ukrán külügyminiszter szerint szabályosan szállították ezt a pénzt, amire nekik most azonnal szükségük van, a miniszter megjegyezte, nem a tulajdonjogot akarják korlátozni, de a helyzet indokolttá tesz egy célzott vizsgálatot.

Az iráni háború kapcsán elmondták, amíg a baloldal azon röhögcsélt, hogy Orbán Viktor megemelte a terrorfenyegetettség szintjét, már látható jele van annak, hogy valóban van mitől tartani, ugyanis Oslóban, az Egyesült Államok nagykövetségénél robbanás történt.

– A terrorveszély fokozódásának ténye nem kellene, hogy politikai vita tárgyát képezze, hogy

fokozódott mindenütt a terrorveszély azzal, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt,

hiszen nem csak nálunk, hanem más európai országban is jobban védik a külképviseletet és a zsinagógákat is – mutatott rá a miniszter.

Gulyás Gergely a március 15-i békemenet fontosságát hangsúlyozva elmondta: az ország szabadsága melletti kiállás és a március 15-i forradalomra emlékezés jobban összefügg, mint bármikor.

– Bár más időben, más korban vagyunk, az ország szuverenitásáért való kiállás ugyanolyan fontos, mint egykor '48-ban, március 15-én – húzta alá.

 

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkazincbarcika

Na mi van, fiúk?

Bayer Zsolt avatarja

És akkor jön a kazincbarcikai időközi, és győz a Fidesz–KDNP jelöltje, a tiszás támogatott meg a harmadik helyre fut be.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu