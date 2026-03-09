Idegenek: örökre néma marad számunkra az univerzum egy új hipotézis szerint

Az idegenek keresése a csillagászat ím már fél évszázadra visszanyúló kutatási területe. Annak ellenére, hogy évtizedek óta nagy teljesítményű rádióteleszkópok tucatjai fürkészik az univerzum mélységeit a feltételezett magasan fejlett földönkívüli technikai civilizációk jelei után kutatva, mégis úgy tűnik, hogy a világegyetem néma. Az univerzum hallgatásának lehetséges okaira már eddig is több elmélet született; ezt egészíti ki egy igen eredeti új hipotézis, amit a múlt héten publikáltak.

Idegenek: miért nem adnak jelt magukról a feltételezett földönkívüliek? Fotó: Science Photo Library

Idegenek: csak fikció, vagy matematikai bizonyosság a létezésük?

A nemrég megjelent új tanulmány szerzői szerint annak, hogy miért hallgat a világegyetem, azaz, miért nem sikerült mindeddig még egyetlen mesterséges jelet sem fognunk annak ellenére, hogy lassan már nyolc évtizede rendelkezünk az ezek detektálására alkalmas eszközökkel, igen egyszerű lehet az oka. Az idegenekkel való lehetséges csillagközi kommunikáció egy mindeddig figyelmen kívül hagyott gátja ugyanis maguktól a galaxis csillagaitól származik, és ezt a tényezőt mindeddig nem vettük még figyelembe – vélik a tanulmányt jegyző kutatók.

Az Arecibo Obszervatórium nagy rádióteleszkópja, amivel az idegenek után is kutatnak Fotó: Alessandro Cai / Wikimedia Commons

A Fermi-paradoxon egy feltételezhető ellentmondás a földönkívüli civilizációk magas becsült matematikai valószínűsége és az erre vonatkozó bizonyítékok hiánya között. Enrico Fermi Nobel-díjas magfizikus volt az első, aki 1950-ben megfogalmazta ezt az ellentmondást. Korábban is voltak és jelenleg is folynak kísérletek a Fermi-paradoxon feloldására a feltételezett földönkívüli civilizációk létezésére utaló közvetett vagy közvetlen bizonyítékok keresésével, továbbá olyan elméletek felállításával amelyeknek az a kiindulópontja, hogy az univerzumban a magasan fejlett élet az emberek tudta nélkül is létezhet. A szkeptikusok szerint intelligens élet nem, vagy pedig csak annyira ritkán lehet jelen a világegyetemben, hogy az emberiségnek semmi esélye sincs az ezekkel való kapcsolatba kerülésre.

A rádiócsillagászat történetében nem számít egyedi esetnek, hogy a csillagászok egy olyan új és szokatlan jelet azonosítanak, amilyennel korábban még sohasem találkoztak. E jelek némelyike – mint például az 1977-ben felfedezett és mind a mai napig a „leggyanúsabbnak” tartott úgynevezett Hűha! szignál volt – azonban csak a közvélemény szemében tűnhet szenzációsnak, mert a szakemberek számára valójában egyszerűen eldönthető, hogy egy új és ismeretlen szignál természetes, vagy pedig esetleg mesterséges eredetű-e.