Szupernóva fog felragyogni a Nyíl csillagképben, ami nappal is látható lesz

A szupernóva-gyanús szóban forgó rendszer a Nyíl (Sagitta) csillagképben a Földtől körülbelül 10 000 fényévnyire található V Sagittae kettős csillag, ami egy fehér törpéből és az áldozatául esett kísérőcsillag maradványából áll, amelyek elképesztő sebességgel, egy földi napon belül nagyjából kétszer kerülik meg egymást.

Szupernóva villanhat fel a Nyíl csillagkép egyik kettős rendszerében

Az új kutatás és a fehér törpe közelgő katasztrofális sorsának feltárása adhat választ a V Sagittaéval kapcsolatos, a csillagászokat már 123 éve foglalkoztató kérdésre. „A V Sagittae nem mindennapi csillagrendszer – a maga nemében a legfényesebb, és az 1902-es felfedezése óta folyamatosan zavarba ejti az asztronómusokat” – mondja Phil Charles, a kutatócsoport tagja és a Southamptoni Egyetem kutatója, akit a Space.com csillagászati hírportál idéz.

A nyári hazai égbolton is jól látható Nyíl (Sagitta) csillagkép a csillagtérképen Fotó: Torsten Bronger / Wikimedia Commons

„Tanulmányunk azt mutatja, hogy ez a rendkívüli fényesség annak köszönhető, hogy a fehér törpe folyamatosan elszívja az anyagot a kísérőcsillagából, amit felhalmozva lángoló tűztengerré változtat” – magyarázza az asztrofizikus.

A fehér törpe állapot a csillagfejlődés egyik asztrofizikai értelemben jól behatárolható végső stádiuma. A fehér törpéket igen gyakran ovális vagy kerekded formájú planetáris köd veszi körbe , ami az ezt megelőző vörös óriás állapot, a gravitációs kollapszusban összeomlott és fehér törpévé vált csillag külső légkörének maradványa. Részecskefizikai szempontból a fehér törpe úgynevezett elfajult nagy nyomású anyagkoncentráció, amelyben az elektrongáz degenerált formában van jelen. A fehér törpe magjában már nem zajlik termonukleáris fúzió, csak a felhalmozott energiáját sugározza ki magából. Mivel a fehér törpék térfogata rendkívül kicsi – megközelítően Föld méretűek –, de a legnagyobbaknak is százszor kisebb az átmérőjük mint a Napnak azzal együtt, hogy nagyjából ezzel azonos tömegűek, ami miatt az anyaguk rendkívül sűrű és a gravitációjuk is roppant erős. A mi Napunk is fehér törpeként fogja befejezni az életét 5-6 milliárd év múlva, miután elégette a nukleáris fűtőanyagkészletét.

Az a folyamat, ami jelenleg a V Sagittae-rendszert alkotó fehér törpe és a kísérőcsillaga között zajlik, annyira intenzív, hogy ez belátható időn belül gigantikus termonukleáris robbanást fog előidézni a fehér törpe felszínén.