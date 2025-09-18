szupernóvaszupernóva-robbanásNyilaskettős csillagtermonukleáris fúziófelfedezésuniverzumfehér törpeasztrofizika

Szupernóva fog felragyogni a Nyíl csillagképben, ami nappal is látható lesz

Az elmúlt néhány évben a téli égbolt egyik tőlünk is jól látható csillagképében, az Orionban tündöklő vörös szuperóriás, a Betelgeuze gyakran került a hírek középpontjába. A Betelgeuze hirtelen elhalványulását ugyanis egyes asztronómusok szupernóva-robbanás közvetlen előjeleként értékelték, és noha azóta árnyaltabbá vált ez az álláspont, de az bizonyos, hogy kozmikus időskálán mérve viszonylag rövid időn belül ez a tőlünk 548 fényév távolságra fekvő és a Nap átmérőjénél 764-szer nagyobb hatalmas vörös óriás szupernóvaként fog felragyogni az égbolton. De egy friss felfedezés szerint a Nyíl (Sagitta) csillagképben található V Sagittae kettős rendszer olyan meggyőző „tüneteket” produkál, amelyek azt valószínűsítik, hogy a közeli jövőben – még a Betelgeuzét megelőzően – extrém fényes szupernóva-robbanást produkálhat.

2025. 09. 18.
A szupernóva-robbanás során elképesztő mennyiségű energia szabadul fel ( a kép művészi illusztráció) Fotó: Devianart
A szupernóva-gyanús szóban forgó rendszer a Nyíl (Sagitta) csillagképben a Földtől körülbelül 10 000 fényévnyire található V Sagittae kettős csillag, ami egy fehér törpéből és az áldozatául esett kísérőcsillag maradványából áll, amelyek elképesztő sebességgel, egy földi napon belül nagyjából kétszer kerülik meg egymást.

Szupernóva művészi ábrája
Szupernóva művészi ábrája  Fotó: AFP

Szupernóva villanhat fel a Nyíl csillagkép egyik kettős rendszerében

Az új kutatás és a fehér törpe közelgő katasztrofális sorsának feltárása adhat választ a V Sagittaéval kapcsolatos, a csillagászokat már 123 éve foglalkoztató kérdésre. „A V Sagittae nem mindennapi csillagrendszer – a maga nemében a legfényesebb, és az 1902-es felfedezése óta folyamatosan zavarba ejti az asztronómusokat” – mondja Phil Charles, a kutatócsoport tagja és a Southamptoni Egyetem kutatója, akit a Space.com csillagászati hírportál idéz.

 A nyári hazai égbolton is jól látható Nyíl (Sagitta) csillagkép a csillagtérképen    Fotó:  Torsten Bronger / Wikimedia Commons

 „Tanulmányunk azt mutatja, hogy ez a rendkívüli fényesség annak köszönhető, hogy a fehér törpe folyamatosan elszívja az anyagot a kísérőcsillagából, amit felhalmozva lángoló tűztengerré változtat” – magyarázza az asztrofizikus.

A fehér törpe állapot a csillagfejlődés egyik asztrofizikai értelemben jól behatárolható végső stádiuma. A fehér törpéket igen gyakran ovális vagy kerekded formájú planetáris köd veszi körbe , ami az ezt megelőző vörös óriás állapot, a gravitációs kollapszusban összeomlott és fehér törpévé vált csillag külső légkörének maradványa. Részecskefizikai szempontból a fehér törpe úgynevezett elfajult nagy nyomású anyagkoncentráció, amelyben az elektrongáz degenerált formában van jelen. A fehér törpe magjában már nem zajlik termonukleáris fúzió, csak a felhalmozott energiáját sugározza ki magából. Mivel a fehér törpék térfogata rendkívül kicsi – megközelítően Föld méretűek –, de a legnagyobbaknak is százszor kisebb az átmérőjük mint a Napnak azzal együtt, hogy nagyjából ezzel azonos tömegűek, ami miatt az anyaguk rendkívül sűrű és a gravitációjuk is roppant erős. A mi Napunk is fehér törpeként fogja befejezni az életét 5-6 milliárd év múlva, miután elégette a nukleáris fűtőanyagkészletét.

Az a folyamat, ami jelenleg a V Sagittae-rendszert alkotó fehér törpe és a kísérőcsillaga között zajlik, annyira intenzív, hogy ez belátható időn belül gigantikus termonukleáris robbanást fog előidézni a fehér törpe felszínén.

A Csiga planetáris köd közepén lévő apró csillag egy tipikus fehér törpe   Fotó: NASA/ESO

Termonukleáris, vagy más néven Ia kategóriájú szupernóva azoknál a szoros kettős rendszert alkotó kisebb tömegű csillagoknál alakulhat ki, ahol a rendszer egyik tagja egy fehér törpe. A fehér törpe hosszabb idő alatt annyi anyagot szívhat magába, hogy a tömege elérheti, illetve meghaladhatja az 1,4 naptömegnek megfelelő úgynevezett Chandrashekar-határt, és ekkor bekövetkezik a szupernóva-robbanás. A szoros kettős rendszerekben elvileg az is elképzelhető, hogy mindkét komponens fehér törpévé alakul, és egyre közelebb keringve egymáshoz összeütköznek, ekként lépve át a szupernóva-robbanáshoz szükséges Chandrashekar-határt.

A kutatócsoport szerint a V Saggitae fehér törpéje Ia típusú szupernóvaként fog felragyogni, méghozzá akkora intenzitással, 

hogy az éjszaki égbolton a magasan álló teliholdéval lesz egyenlő a fényessége, és még nappal is látható lesz. 

A kutatócsoport azonban valami egészen rendkívülit és mást is felfedezett a V Sagittae- rendszerben lévő fehér törpe által „ellopott” csillaganyaggal kapcsolatban.

Magát fogja elpusztítani a kannibál fehér törpe

A tudóscsoport a V Sagittae különös, erőszakos természetét a négy különálló teleszkóp alkotta Nagyon Nagy Teleszkóp (Very Large Telescope, VLT) segítségével tárta fel, ami a 2636 méter magas Cerro Paranal hegyen áll az észak-chilei Atacama-sivatagban. 

A Nagyon Nagy Telszkóp négy egysége a chilei Atacama-sivatagban  Fotó: Gerhard Huedepohl

A vizsgálat felfedezte, hogy a kannibál fehér törpe és az áldozata körül egy óriási gázhaló található, ami a kísérőcsillagtól ellopott anyagból áll. Mindez annak a hihetetlen mennyiségű energiának az eredménye, amit a fehér törpe termel a kettős rendszerben, miközben folyamatosan elszívja az anyagot a kísérőcsillagáról. 

Ez a hatalmas, rendszerszintű gázhaló arra utal, hogy a fehér törpe sokkal több anyagot ragad magához, mint amennyit „kezelni” tud. 

Ebből az következik, hogy ez az instabil helyzet bizonyosan nem fog sokáig kitartani, bár hogy mikor jön el a vég a gigantikus termonukleáris robbanás formájában a fehér törpe számára, az még nem látszik egészen biztosan.

A V Sagittae kettős rendszer művészi ábrája  Fotó: Space.com/Robert Lea

 „A fehér törpe nem tudja feldolgozni a forró ikercsillagáról átvándorló összes anyag tömegét, emiatt jött létre ezt a fényes kozmikus gyűrű” – mondja Pasi Hakala, a Turkui Egyetem munkatársa. 

Az a sebesség, amellyel ennek a pusztulásra ítélt csillagrendszernek a tagjai  vadul  keringenek egymás körül, és valószínűleg a rendkívüli fényesség is a küszöbönálló erőszakos vég jele

– véli a Turkui Egyetem csillagásza. „A fehér törpén felhalmozódó anyag feltehetően nóvakitörést fog okozni az elkövetkező években, melynek során a V Sagittae szabad szemmel is láthatóvá válik” – mondta Pablo Rodríguez-Gil, a spanyol Kanári-szigeteki Asztrofizikai Intézet munkatársa.

                       Egy Ia típusú szupernóvajelölt fantáziarajza: a fehér törpe (jobb oldalon, lent), anyagot szív el a felfúvódott, nagy méretű vörös óriás ritka légköréből                          Fotó: Wikimedia Commons

A nóva egy úgynevezett kataklizmikus változócsillag-típus, ami egy fehér törpéből és egy fősorozatbeli csillagból, vagy vörös óriásból álló kettős rendszerben bekövetkező robbanás. A nóvarobbanás során a rendszer nagyobb csillagának főként hidrogénből álló légköréből egy akkréciós korongon keresztül anyag áramlik a fehér törpe felszínére, a korong növekvő méretével arányosan egyre nagyobb sebességgel. Amikor a felhalmozódó hidrogéngáz elér egy bizonyos nyomást és hőmérsékletet, elindul a magfúzió és termonukleáris robbanás következik be. Ellentétben az Ia típusú szupernóva-robbanással, ami megsemmisíti a csillagot, az anyagáramlás sebességének függvényében a nóvák  periodikusan többször is megismétlődnek.

„De amikor a két csillag végül egymásba ütközik és felrobban, az egy olyan fényes szupernóva-robbanás lesz, hogy a Földről még nappal is látszani fog” – fűzi hozzá a spanyol asztrofizikus. Azt azonban naptárilag nem lehet pontosan megjósolni, hogy mikor fog felragyogni ez a rendkívül látványos égi jelenség.

Egy szupernóva-robbanás fázisai    Fotó: NASA/ESO

A tanulmány szeptember 11-én jelent meg a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society szaklapban, amely terjes terjedelmében és angol nyelven itt olvasható el.

A V Saggitae kettős rendszerben:

  • a rendszer fehér törpéje nagy mennyiségű anyagot szív magához a nagyobb kísérőcsillagából,
  • a megfigyelések szerint a fehér törpe felszínén felhalmozódó anyag kezdi elérni azt a kritikus tömeget,
  • ami a nem túl távoli jövőben látványos szupernóva-robbanásként tűnhet fel az égbolton.

