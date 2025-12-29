Putyin hangsúlyozta, hogy a donyecki régióbeli Sziverszk „felszabadítása” és a Kosztyantinivka városban elért sikerek megteremtik a további előrenyomulás előfeltételeit a donyecki régióban. Utasításba adta, hogy az orosz hadsereg 2026-ban folytassa a „biztonsági övezet” létrehozását a határ mentén.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Valerij Geraszimov vezérkari főnök arról számolt be, hogy az orosz fegyveres erők szinte az egész fronton támadnak a „különleges hadművelet” övezetében, és csak decemberben több mint 700 négyzetkilométert vettek az őrizetük alá. Ezt az év legerősebb havi előrenyomulási mutatójának nevezte. Geraszimov szerint 2025-ben 6460 négyzetkilométernyi terület és 334 település került orosz ellenőrzés alá, az ukrán fegyveres erők pedig nem támadnak, és a védelem megerősítésére összpontosítanak.

A tábornok elmondta, hogy a donyecki régióban befejeződött Bohuszlavka és Dibrove „felszabadítása”, folytatódik Kosztyantinivka és Liman elfoglalása. A vezérkari főnök beszámolója szerint a Kelet csapatcsoportosítás támad Zaporizzsja megyében, a Nyugat folytatja az ukrán erők megsemmisítését Kupjanszktól keletre, a Központ pedig Krasznoarmejszk (ukrán nevén: Pokrovszk) és Dimitrov (Mirnohrad) bevétele után széles fronton folytatja az offenzívát.