Jurij UsakovVlagyimir PutyinDmitrij PeszkovDonald Trump

Kreml: Vlagyimir Putyin beszámolt Donald Trumpnak a rezidenciája elleni ukrán dróntámadásról

Megdöbbent és felháborodott Donald Trump amerikai államfő azon, hogy Kijev megkísérelte Vlagyimir Putyin orosz elnök állami rezidenciáját drónokkal támadni a novgorodi régióban – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója újságíróknak hétfőn Moszkvában. Usakov szerint a támadás hétfőre virradó éjjel történt, 91 csapásmérő drón bevetésével.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 29. 23:00
Jurij Usakov Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Putyin felhívta kollégája figyelmét arra, (...) hogy gyakorlatilag közvetlenül azután, hogy az amerikai fél szerint sikeres tárgyalási forduló zajlott Mar-a-Lagóban, a kijevi rezsim terrortámadást indított, amelyben tömegesen vetett be nagy hatótávolságú drónokat. (...) A magunk részéről egyértelműen kijelentettük, hogy az ilyen felelőtlen terrorcselekmények természetesen nem maradnak komoly válasz nélkül” – mondta Usakov a két elnök újabb, a vasárnapi óta a második telefonbeszélgetéséről beszámolva.

Usakov és Lavrov is terrorcselekménynek minősítette a dróntámadást
Usakov és Lavrov is terrorcselekménynek minősítette a dróntámadást (Fotó: Anadolu via AFP)

A tisztségviselő szerint a támadás hétfőre virradó éjjel történt, 91 csapásmérő drón bevetésével, amelyeket, ahogy fogalmazott, az orosz légvédelem megsemmisített.

Usakov beszámolója szerint az amerikai elnök az ukrán „terrortámadás” kísérletéről szólva kijelentette, hogy még csak elképzelni sem tudott ilyen őrült cselekményeket.

Ez kétségtelenül hatással lesz az amerikai megközelítésre a Zelenszkijjel való együttműködés terén, akinek a jelenlegi adminisztráció, ahogy Trump maga is elmondta, hál ’Istennek, nem adott Tomahawk rakétákat

– fogalmazott Usakov.

A moszkvai beszámoló értelmében Trump tájékoztatta Putyint a Zelenszkijjel folytatott tárgylásairól.

Zelenszkijnek azt javasolták, hogy ne is próbáljon meg pihenőt szerezni fegyveres erőinek, hanem inkább egy olyan átfogó megállapodás elérésére törekedjen, amely a fegyveres konfliktus valós befejezéséhez vezet

– mondta Usakov.

Putyin közölte Trumppal, hogy Moszkva Kijev javaslatait a helyzet rendezésével kapcsolatban olyan értelmezési kísérletnek tekinti, amelynek segítségével elkerülhetné a kötelezettségvállalásokat. Közölte, hogy Oroszország álláspontja felülvizsgálatra kerül számos, a korábban az Egyesült Államokkal kötött megállapodást és Ukrajnával kapcsolatos megoldást illetően.

Ezt nagyon egyértelmű bejelentettük. Az amerikaiaknak ezt megértéssel kell fogadniuk. A Kijev által gyakorolt állami terrorizmus alapján az orosz fél nem cselekedhet másképp

– hangoztatta Usakov.

A tanácsadó beszámolója szerint Putyin hangsúlyozta, hogy Moszkva szorosan és eredményesen kíván együttműködni Washingtonnal a béke elérése érdekében.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn azt hangoztatta, hogy Oroszország a kijevi rezsim terrortámadása után sem szándékozik kilépni az Egyesült Államokkal elkezdett tárgyalási folyamatból. Lavrov azt is mondta, hogy a Putyin rezidenciája elleni dróntámadást elhárították.

Borítókép: Jurij Usakov (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Kijev lakossága továbbra is áram- és fűtéshiánnyal küzd

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Azért, mert…

Bayer Zsolt avatarja

…egy aljas, idióta, pszichopata barom. Azért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu