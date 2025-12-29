Kreml: Vlagyimir Putyin beszámolt Donald Trumpnak a rezidenciája elleni ukrán dróntámadásról

„Putyin felhívta kollégája figyelmét arra, (...) hogy gyakorlatilag közvetlenül azután, hogy az amerikai fél szerint sikeres tárgyalási forduló zajlott Mar-a-Lagóban, a kijevi rezsim terrortámadást indított, amelyben tömegesen vetett be nagy hatótávolságú drónokat. (...) A magunk részéről egyértelműen kijelentettük, hogy az ilyen felelőtlen terrorcselekmények természetesen nem maradnak komoly válasz nélkül” – mondta Usakov a két elnök újabb, a vasárnapi óta a második telefonbeszélgetéséről beszámolva.

Usakov és Lavrov is terrorcselekménynek minősítette a dróntámadást (Fotó: Anadolu via AFP)

A tisztségviselő szerint a támadás hétfőre virradó éjjel történt, 91 csapásmérő drón bevetésével, amelyeket, ahogy fogalmazott, az orosz légvédelem megsemmisített.