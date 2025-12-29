donald trumpirángázai övezethamászbenjamin netanjahu

Trump Floridában fogadta Benjamin Netanjahut

Ismét az Egyesült Államokba látogatott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, hogy Donald Trump amerikai elnökkel egyeztessen a Közel-Kelet jövőjéről. A Trump Mar-a-Lago rezidenciáján tartott találkozón a gázai tűzszünet következő fázisa és Irán kérdése is szerepel a napirenden.

Munkatársunktól
2025. 12. 29. 21:08
Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: AFP
Donald Trump amerikai elnök idén hatodik alkalommal fogadta Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőt. A floridai Mar-a-Lagóban tartott megbeszélés fókuszában a gázai tűzszünet következő fázisa és az iráni fenyegetés elhárítása állt – számol be róla a Sky News hírtelevízió.

Trump Mar-a-Lagóban fogadta az izraeli delegációt
Trump Mar-a-Lagóban fogadta az izraeli delegációt (Fotó: AFP)

A találkozó előtt az amerikai elnök határozottan kijelentette: a béke felé vezető út egyetlen feltétele a Hamász palesztin terrorszervezet teljes leszerelése. Amikor egy újságíró arról faggatta, milyen gyorsan léphet életbe a tűzszüneti megállapodás második fázisa, Trump nem hagyott kétséget a prioritások felől.

Amilyen gyorsan csak lehet, de ehhez leszerelésnek kell történnie

– szögezte le.

Le kell szerelnünk a Hamászt. Ez az egyik dolog, amiről biztosan beszélni fogunk, de a Hamász leszerelésének meg kell történnie

– tette hozzá.

A Gázai övezet újjáépítésével kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint hamarosan megindulhat az újjáépítés.

Micsoda káosz. Micsoda káosz. És ez már évszázadok óta így van. Már nagyon régóta káosz van

– fogalmazott, hozzátéve, hogy már tettek lépéseket többek között a higiéniai körülmények javítására.

A tárgyalások másik témája Irán kérdése. Izraeli hírszerzési jelentések szerint Teherán gőzerővel fegyverkezik, ami közvetlen fenyegetést jelent a térség stabilitására.

Hallom, hogy Irán újra megpróbál felépülni, és ha így van, akkor le kell győznünk őket, le fogjuk győzni őket, a pokolba fogjuk őket küldeni

– figyelmeztetett az amerikai elnök.

De remélhetőleg ez nem fog megtörténni. Hallottam, hogy Irán megállapodást akar kötni. Ha megállapodást akarnak kötni, az sokkal okosabb

– fűzte hozzá.

Trump szerint bár a szándék megvan az alkura, a gyakorlatban ez nem mindig valósul meg.

Az újságírók a Vlagyimir Putyin orosz államfővel folytatott telefonbeszélgetéséről is kérdezték Trumpot. Mint elmondta, mire vasárnap véget ért a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélése, Moszkvában már hajnali fél három volt, ezért csak másnap reggel hívta fel orosz hivatali partnerét.

Nagyon jó beszélgetés volt

– jelentette ki Trump, hozzátéve, hogy van még néhány kényes kérdés, de ha ezeket sikerül megoldani, akkor béke lesz.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök méltatta az amerikai elnökkel való jó kapcsolatát.

Soha nem volt még olyan barátunk, mint Trump elnök a Fehér Házban

– fogalmazott.

Úgy gondolom, Izrael nagyon szerencsés, hogy Trump elnök vezeti az Egyesült Államokat, és azt mondanám, hogy a szabad világot is ebben az időben

– tette hozzá.

Az izraeli kormányfőt elkísérték Floridába Ran Gvili szülei. A fiatalembert az október 7-i terrortámadás során ölték meg, holttestét pedig a terroristák magukkal vitték a Gázai övezetbe. Gvili az egyetlen, akinek a maradványait a megállapodás dacára továbbra sem szolgáltatta vissza a Hamász.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

