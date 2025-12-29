Trump Floridában fogadta Benjamin Netanjahut

Donald Trump amerikai elnök idén hatodik alkalommal fogadta Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőt. A floridai Mar-a-Lagóban tartott megbeszélés fókuszában a gázai tűzszünet következő fázisa és az iráni fenyegetés elhárítása állt – számol be róla a Sky News hírtelevízió.

Trump Mar-a-Lagóban fogadta az izraeli delegációt (Fotó: AFP)

A találkozó előtt az amerikai elnök határozottan kijelentette: a béke felé vezető út egyetlen feltétele a Hamász palesztin terrorszervezet teljes leszerelése. Amikor egy újságíró arról faggatta, milyen gyorsan léphet életbe a tűzszüneti megállapodás második fázisa, Trump nem hagyott kétséget a prioritások felől.

Amilyen gyorsan csak lehet, de ehhez leszerelésnek kell történnie

– szögezte le.