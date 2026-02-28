Elveszítette legjobbját az ETO, csereember lett a nyerőember

Rendkívüli

Az ETO Park adott otthont a legpatinásabb párharcnak a labdarúgó NB I 24. fordulójában. Az Újpest látogatott Győrbe, ahol csaknem húsz éve nem volt sikerélménye. Az első félidő jóformán komoly helyzet nélkül telt, Benbuali sérülése okozott riadalmat a hazaiaknál. A fordulás után tíz másodpercet követően előnybe került az Újpest, de az ETO fordítani tudott, és 2-1-re megnyerte a mérkőzést. Borbély Balázs együttese immár tizenegy bajnoki óta veretlen.

Tóth Norbert
2026. 02. 28. 21:39
Az ETO és az Újpest vívta a forduló legpatinásabb párosítását. (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)
Az ETO és az Újpest vívta a forduló legpatinásabb párosítását. (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)
Ugyan az örökmérleg az Újpest felé billen (a mérkőzést megelőzően a lila-fehérek 60 győzelmet arattak, az ETO 45-öt, 37 alkalommal született döntetlen), Győrben teljesen más a helyzet: az ETO pályaválasztóként 2006 decembere óta nem kapott ki az Újpesttől. Az idény elején, augusztusban a két csapat 1-1-es döntetlent játszott Győrben, míg a fővárosban a listavezető 3-0-ra nyert. Az aktuális forma is Borbély Balázs együttese mellett szólt előzetesen, ugyanis a győriek tíz forduló óta veretlenek voltak az NB I-ben. Az Újpest is javuló formában érkezett a találkozóra, Szélesi Zoltán együttese két hazai győzelemmel eltávolodott a kiesőzónától.

Tizenegyedik bajnokiján maradt veretlen az ETO, az Újpest pont nélkül távozott Győrből. (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)
Tizenegyedik bajnokiján maradt veretlen az ETO, az Újpest pont nélkül távozott Győrből (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)

Megsérült az ETO házi gólkirálya

A mérkőzés elején az ETO ragadta magához a kezdeményezést, mezőnyfölényben játszott a listavezető, azonban ez helyzetekben nem nyilvánult meg. Az első húsz perc jóformán helyzetek nélkül telt el. A 26. percben Bánáti került a földre az Újpest tizenhatosán belül, de a VAR-vizsgálat után úgy döntöttek, hogy ezért nem jár büntető. 

A folytatásban sem szaggatták az istrángot a csapatok. Se az iram nem volt túlzottan magas, se a kapuk nem forogtak veszélyben. A 36. percben elvesztette legjobbját a Győr, Benbualit kellett lecserélni sérülés miatt. A 11 gólos támadó a kispadon is jegelte még magát, Borbély Balázs és a győri szurkolók egyelőre csak reménykedhetnek, hogy nem sok időre dőlt ki.

A 41. percben megszületett a mérkőzés első kaput eltaláló lövése. Az ETO egy szabadrúgás után veszélyeztetett Bumba révén, aki 12 méterről, sarokkal próbálta meg bevenni a kaput, azonban Banai védett. Gólig egyik csapat sem jutott az első félidőben.

Borbély Balázsnak fel kellett ráznia csapatát a szünetben. (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)
Borbély Balázsnak fel kellett ráznia csapatát a szünetben. (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)

Az Újpest villámgólja ellenére kikapott Győrben

Ilyet sem gyakran látni: a második félidő elején, gyakorlatilag a középkezdésből gólt szerzett az Újpest. Ljujics előrevágta a labdát, amit a kiérkező Megyeri kiejtett a kezéből, Brodic köszönte szépen, öt méterről a kapuba lőtt mindössze tíz másodperc játék után (0-1).

Az újpesti gól életet lehelt a hazaiak játékába, néhány fokozattal feljebb kapcsolt az ETO. Előbb Bánáti lőtt ballal a tizenhatoson belülről, amit Banai védett, majd Njie kísérletezett távolról, ez szintén hordozott veszélyt magában. A fordulás utáni első tizenöt percben sokkal több mint történt, mint a teljes első félidőben.

A 61. percben érett góllá a győri fölény: Mumba passzát Vitális vette le a tizenhatoson belül, majd a csapatkapitány szépen tálalt Gavrics elé, aki állítgatás nélkül kilőtte a bal alsót (1-1).

A győriek gólörömét piros lap is követte: az ETO szakmai stábjának egyik tagját állították ki, ugyanis engedély nélkül lépett a pályára. A folytatásban a vezető gól megszerzéséért is nagy lendülettel rohamozott a Győr, nem csökkent a nyomás Szélesi Zoltán együttesén.

A 76. percben a Banai–Bánáti-párharc újabb felvonása következett, amiből ismét az újpesti kapus jött ki győztesen. Banai óriási bravúrral rúgta ki a győri játékos lövését. Hét perccel később Huszár még közelebb járt a vezetés megszerzéséhez, a győri játékos a felső lécet találta el.

A 84. percben már megszerezte a második gólját az ETO: ismét Bumba volt a kulcspasszt adó játékos, a megsérült Benbouali helyére beálló Njie lőtt, a labda Stronati lábán és Fiola testén is megpattant, így kötött ki védhetetlenül az újpesti kapuban (2-1).

Még egy békát le kellett nyelniük a győrieknek: Vitális sárga lapot kapott, ami miatt a csapatkapitány nem játszhat a következő fordulóban a ZTE ellen. Az eredmény már nem változott, 2-1-re nyert a Győr, amely immár tizenegy bajnoki óta veretlen. Az Újpest december közepe óta képtelen bajnokit nyerni idegenben.

NB I, 24. forduló:

péntek:

szombat:

  • Kisvárda–Paksi FC 2-1 (0-1), Kisvárda, Várkerti Stadion, 1620 néző, jv.: Zimmermann, gólszerzők: Mbock (49.), Cipetic (65., 11-esből), illetve Hahn (45+1., 11-esből)
  • Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 1-1 (0-0), Miskolc, DVTK Stadion, 1453 néző, jv.: Bogár, gólszerzők: Babos (57.), illetve Victory (85.)
  • ETO FC Győr–Újpest FC 2-1 (0-0), Győr, ETO Stadion, 6775 néző, jv.: Berke, gólszerzők: Gavrics (61.), Njie (84.), illetve Brodic (46.)

vasárnap:

  • Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 16.15
  • Ferencváros–Kazincbarcika SC 18.45

A bajnokság állása itt tekinthető meg.

 

