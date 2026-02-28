Ez tűrhetetlen!

A Fővárosi Törvényszék ezen ítéletet hozó bírája nem bíró, hanem egy politikai aktivista, ami a bírói pulpituson gazemberségnek minősül.
Szóval egy gazemberről van szó, akit el kell takarítani arról a bírói pulpitusról, örökre.
Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra ennek a "bírónak" a nevét!
Követeljük, hogy haladéktalanul vizsgálják ki az arra illetékesek ezt az ítéletet és változtassák meg!
Nevezett bírót rúgják ki!
Ez a minimum.
És fogy a türelem!
https://magyarnemzet.hu/belfold/2026/02/a-birosag-szerint-nem-politikai-indittatasbol-tamadta-meg-a-fideszes-aktivistat-a-snicceres-plakatrongalo-video
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!