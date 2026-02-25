Pósa Karcsi karikatúrája

A Mediánusz friss kutatása.
Publicistánk legújabb blogbejegyzése
A Mediánusz friss kutatása.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
…már ott, ahol ezt hagyták.
Február végére a mediánnál húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Aha.
Reméljük, Peti a székrekedéséről, továbbá a kellemetlen furunkulusairól nem ad majd részletes tájékoztatást…
A liberális demokrácia egyik alapvetése a hatalmi ágak szigorú elválasztása.
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
…már ott, ahol ezt hagyták.
Február végére a mediánnál húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Aha.
Csézy férje kuruzsló és adócsaló.
…már ott, ahol ezt hagyták.
Február végére a mediánnál húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Aha.
Reméljük, Peti a székrekedéséről, továbbá a kellemetlen furunkulusairól nem ad majd részletes tájékoztatást…
A liberális demokrácia egyik alapvetése a hatalmi ágak szigorú elválasztása.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!