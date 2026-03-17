EgerOrbán ViktorVálasztás 2026országjárás

Orbán Viktor: Meg kell mutatnunk, hol a helyük – valahol ott hátul + videó

Olyan kormányt válasszunk áprilisban, amelyik nem Brüsszellel és Kijevvel szerződött le, hanem a magyarok érdekeit tartja szem előtt – mondta a miniszterelnök Egerben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 22:15
Ahogy arról lapunk beszámolt, elképesztő tömeg várta Orbán Viktort országjárásának második állomásán, Egerben. A miniszterelnök beszédében azt mondta, áprilisban mindenkire szükség lesz, aki megértette, hogy Magyarország jövője azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e a kormánynak kívül tartani Magyarországot a háborúból. Közölte,

 mi békét akarunk, akkor is, ha Brüsszelből és Kijevből nyomást helyeznek ránk, nemet kell mondanunk a háborúra és azokra, akik a hatalomra kerülésük érdekében leszerződtek Brüsszellel és meg kell mutatnunk, hol a helyük: valahol ott hátul.

 A kormányfő hangsúlyozta, nem szabad ukránpárti kormányt választani, magyar kormányra van szükség. 

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

A paksi tiszás és a paksi öreg úr

Bayer Zsolt avatarja

Önmagáért beszél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

