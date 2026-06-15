Az Egyesült Államok figyelmeztetett, Franciaország mégsem lépett időben a Lyhanna-ügyben

Az ügy a jövő évi elnökválasztás egyik kiemelt témájává vált. Mint arról beszámoltunk, Bruno Retailleau korábbi belügyminiszter és elnökjelölt

kötelező kémiai kasztrációt sürget a legveszélyesebb szexuális bűnelkövetők számára.

A politikus emellett szigorítaná az ellenőrzéseket is – erről az alábbi cikkünkben részletesen olvashat.

Borítókép: Tüntetők Lyhanna emlékére és a szexuális erőszak áldozatai mellett demonstrálnak a párizsi Igazságügyi Minisztérium előtt 2026. június 8-án (Fotó: AFP)