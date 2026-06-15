A Le Monde szerint a Barellára vonatkozó amerikai figyelmeztetések csak a Lyhanna-ügy nyomozása során jutottak el a francia nyomozókhoz.
Az Egyesült Államok figyelmeztetett, Franciaország mégsem lépett időben a Lyhanna-ügyben
A Brussels Signal és több francia lap beszámolója szerint az amerikai gyermekvédelmi szervek többször is figyelmeztették a francia hatóságokat a Lyhanna meggyilkolásával gyanúsított férfi viselkedésére. Bár Jérome Barellával kapcsolatban korábban több bejelentés is érkezett, a hatóságok a kislány eltűnéséig nem indítottak ellene vizsgálatot. Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki Franciaországban: sokan azt kérdezték, hogyan mászkálhatott szabadlábon egy olyan férfi, akivel kapcsolatban ennyi figyelmeztetés érkezett.
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Egyre nagyobb a felháborodás Franciaországban
A tragédia után országszerte tüntetések kezdődtek Franciaországban.
Párizsban és több nagyvárosban is tízezrek vonultak utcára.
Emmanuel Macron elfogadhatatlannak nevezte a történteket, Gérald Darmanin igazságügyi miniszter pedig elrendelte a kiskorúak elleni erőszakkal kapcsolatos mintegy hetvenezer ügy felülvizsgálatát. A Ciivise már 2023-as jelentésében figyelmeztetett, hogy a rendszer nem nyújt megfelelő védelmet a kiskorúak számára.
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Az ügy a jövő évi elnökválasztás egyik kiemelt témájává vált. Mint arról beszámoltunk, Bruno Retailleau korábbi belügyminiszter és elnökjelölt
kötelező kémiai kasztrációt sürget a legveszélyesebb szexuális bűnelkövetők számára.
A politikus emellett szigorítaná az ellenőrzéseket is – erről az alábbi cikkünkben részletesen olvashat.
Borítókép: Tüntetők Lyhanna emlékére és a szexuális erőszak áldozatai mellett demonstrálnak a párizsi Igazságügyi Minisztérium előtt 2026. június 8-án (Fotó: AFP)
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