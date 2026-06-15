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Az Egyesült Államok figyelmeztetett, Franciaország mégsem lépett időben a Lyhanna-ügyben

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A Brussels Signal és több francia lap beszámolója szerint az amerikai gyermekvédelmi szervek többször is figyelmeztették a francia hatóságokat a Lyhanna meggyilkolásával gyanúsított férfi viselkedésére. Bár Jérome Barellával kapcsolatban korábban több bejelentés is érkezett, a hatóságok a kislány eltűnéséig nem indítottak ellene vizsgálatot. Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki Franciaországban: sokan azt kérdezték, hogyan mászkálhatott szabadlábon egy olyan férfi, akivel kapcsolatban ennyi figyelmeztetés érkezett.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 6:12
Párizsban és több nagyvárosban is tízezrek vonultak utcára Forrás: AFP
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A francia rendőrség és az ügyészség nem vette komolyan a bejelentéseket
A francia rendőrség és az ügyészség nem vette komolyan a bejelentéseket Fotó: AFP

A Le Monde szerint a Barellára vonatkozó amerikai figyelmeztetések csak a Lyhanna-ügy nyomozása során jutottak el a francia nyomozókhoz.

Egyre nagyobb a felháborodás Franciaországban

A tragédia után országszerte tüntetések kezdődtek Franciaországban. 

Párizsban és több nagyvárosban is tízezrek vonultak utcára.

Emmanuel Macron elfogadhatatlannak nevezte a történteket, Gérald Darmanin igazságügyi miniszter pedig elrendelte a kiskorúak elleni erőszakkal kapcsolatos mintegy hetvenezer ügy felülvizsgálatát. A Ciivise már 2023-as jelentésében figyelmeztetett, hogy a rendszer nem nyújt megfelelő védelmet a kiskorúak számára. 

Az ügy a jövő évi elnökválasztás egyik kiemelt témájává vált. Mint arról beszámoltunk, Bruno Retailleau korábbi belügyminiszter és elnökjelölt 

kötelező kémiai kasztrációt sürget a legveszélyesebb szexuális bűnelkövetők számára. 

A politikus emellett szigorítaná az ellenőrzéseket is – erről az alábbi cikkünkben részletesen olvashat. 

Borítókép: Tüntetők Lyhanna emlékére és a szexuális erőszak áldozatai mellett demonstrálnak a párizsi Igazságügyi Minisztérium előtt 2026. június 8-án (Fotó: AFP)

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