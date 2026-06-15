A World Tour-sorozat ezen a héten szerdától a svájci körversennyel folytatódik, a rajtlistán többek között Valter Attila (Bahrain) is szerepel. A mezőnyből többen már a július 4-én Barcelonában rajtoló Tour de France-ra készülnek.
Fejjel előre repült a célba a kerékpáros, szürreális célfotó döntött + videó
Vasárnap születhetett meg minden idők legfurcsább célba érése országúti kerékpárban. A belga Liam Slock pályafutása első profi versenyét nyerte, a GP Gippingent pedig több szempontból sem fogja elfelejteni.
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