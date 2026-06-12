Hosszú Katinka kislánya teljesen elvarázsolta a NOB elnökét a Duna Arénában
Budapestre látogatott Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság első embere. Hosszú Katinka fogadta a Duna Arénában a NOB elnökét, aki annak idején megdöntötte Egerszegi Krisztina korszakos világcsúcsát. Coventry megismerkedhetett a háromszoros olimpiai bajnok magyar klasszis úszóklubjával és az édes kislányával is.
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