Nem jogalkotás, hanem kivételezés: szavaz a lex Orbánról a parlament

Álláspontja szerint a lex Orbán legsúlyosabb alkotmányellenessége abban áll, hogy

lényegében korlátozza a választhatóság jogát, amely az alaptörvényben biztosított alapvető politikai jog.

Az Alkotmánybíróság következetesen hangsúlyozza, hogy az alapjogok lényeges tartalma törvényi korlátozással sem érinthető – mondta.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója lapunknak úgy fogalmazott : a Tisza és Magyar Péter attól tarthat, hogy Orbán Viktor a nemzetközi példákhoz hasonlóan ismét visszatérhet a politika élvonalába.

– Európában nincs, világszerte is nagyon ritka a miniszterelnöki cikluskorlát – közölte, majd egyúttal rámutatott: a lex Orbán esetében fontos kérdés, hogy kire akarunk hasonlítani, Thaiföldre, Belize-re, vagy a nyugat-európai országokra, ahol a miniszterelnökre vonatkozóan nincs ilyen korlátozás.