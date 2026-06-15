Nem jogalkotás, hanem kivételezés: szavaz a lex Orbánról a parlament

Álláspontja szerint a lex Orbán legsúlyosabb alkotmányellenessége abban áll, hogy
lényegében korlátozza a választhatóság jogát, amely az alaptörvényben biztosított alapvető politikai jog.
Az Alkotmánybíróság következetesen hangsúlyozza, hogy az alapjogok lényeges tartalma törvényi korlátozással sem érinthető – mondta.
Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója lapunknak úgy fogalmazott : a Tisza és Magyar Péter attól tarthat, hogy Orbán Viktor a nemzetközi példákhoz hasonlóan ismét visszatérhet a politika élvonalába.
– Európában nincs, világszerte is nagyon ritka a miniszterelnöki cikluskorlát – közölte, majd egyúttal rámutatott: a lex Orbán esetében fontos kérdés, hogy kire akarunk hasonlítani, Thaiföldre, Belize-re, vagy a nyugat-európai országokra, ahol a miniszterelnökre vonatkozóan nincs ilyen korlátozás.
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