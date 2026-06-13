Ahol Magyar Péter szerint migránstábor van, ott valójában oktatás zajlik

Egy rövid sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor a szombati Fidesz-kongresszus kezdete előtt. A volt miniszterelnök reagált arra is, hogy Magyar Péter kormányfő nem sokkal korábban azt állította: az előző kormány a háttérben maga készült egy migránsok fogadására alkalmas létesítmény kialakítására. Orbán Viktor leszögezte, hogy a jobboldali kormányok következetesen elutasították az illegális migrációt, így éppen ezért nincsen ma migráns hazánkban. A volt miniszterelnök azt is mondta, ha a kormánya akarta volna, végrehajtotta volna a brüsszeli migrációs paktum rendelkezéseit.

Borítókép: A Széchenyi István Egyetem Győrben (Fotó: Korcz Miklós Máté)