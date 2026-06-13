Helyretette Orbán Viktor a vádaskodó Magyar Pétert: Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert mi nem engedtük be őket

Orbán Viktor szerint ugyanakkor a Fidesznek ellenzékből is fontos feladata van. Úgy véli, az ország gazdasági és politikai szempontból egyaránt a káosz felé tart, ezért az ellenzék kötelessége, hogy megpróbálja megakadályozni ezt a folyamatot.

Az ellenzéknek az a dolga, hogy segítsen az országnak, hogy ne süllyedjen káoszba

– fogalmazott.

A sajtótájékoztatón szóba került a közjogi méltóságok helyzete is. Orbán Viktor hangsúlyozta: demokratikusan megválasztott tisztségviselőket nem lehet politikai nyomásgyakorlással eltávolítani. – Ha van még Magyarországon jelentősége az alkotmánynak, akkor nem lehet erőszakosan elmozdítani egyetlen demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselőjét sem az országnak – mondta. A Fidesz tisztújító kongresszusa szombaton dönt a párt új vezetéséről, valamint a következő időszak politikai stratégiájáról.

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Fotó: Polyák Attila)