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Orbán Viktor: Magyarországon egy liberális helytartó kormány lépett hivatalba, de mi sohasem adjuk fel!

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Helyretette Orbán Viktor a vádaskodó Magyar Pétert: Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert mi nem engedtük be őket

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Egy rövid sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor a szombati Fidesz-kongresszus kezdete előtt. A volt miniszterelnök reagált arra is, hogy Magyar Péter kormányfő arról beszélt, hogy az előző kormány a háttérben maga készült egy migránsok fogadására alkalmas létesítmény kialakítására. Orbán Viktor leszögezte, hogy a jobboldali kormányok következetesen elutasították az illegális migrációt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 10:01
Fotó: Polyák Attila
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Orbán Viktor szerint ugyanakkor a Fidesznek ellenzékből is fontos feladata van. Úgy véli, az ország gazdasági és politikai szempontból egyaránt a káosz felé tart, ezért az ellenzék kötelessége, hogy megpróbálja megakadályozni ezt a folyamatot.

Az ellenzéknek az a dolga, hogy segítsen az országnak, hogy ne süllyedjen káoszba

– fogalmazott.

A sajtótájékoztatón szóba került a közjogi méltóságok helyzete is. Orbán Viktor hangsúlyozta: demokratikusan megválasztott tisztségviselőket nem lehet politikai nyomásgyakorlással eltávolítani. – Ha van még Magyarországon jelentősége az alkotmánynak, akkor nem lehet erőszakosan elmozdítani egyetlen demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselőjét sem az országnak – mondta. A Fidesz tisztújító kongresszusa szombaton dönt a párt új vezetéséről, valamint a következő időszak politikai stratégiájáról.

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Fotó: Polyák Attila)

 

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