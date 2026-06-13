Orbán Viktor: Én nem adom fel, soha, soha, soha!

Mondandóját úgy zárta: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

Tíz pontban a választási vereségről

Kezdjük a végén: én nem adom fel, soha, soha és soha nem adom fel – mondta Orbán Viktor a Fidesz kongresszus elején tartott rövid köszöntőbeszédében. A pártelnök jelezte, hogy egy politikai közösség életében a kongresszus ünnep, ám ez most nem az, hanem munkakongresszus.

Mint tudatta, értékelik a választást, amin súlyos vereséget szenvedtek. Ezután meg kell erősíteni értékeiket és a közösségük szellemi talapzatát, hogy milyen indíttatásból vesznek részt a magyar politikai életben. Ezt az erről szóló dokumentum elfogadásával tehetik meg. A harmadik feladat, hogy levonják a választás szervezeti tanulságokat, ezért módosítják az alapszabályt. Negyedik feladatként gondoskodnak a 28 tagú új elnökség összetételéről, végül pedig elfogadnak két politikai határozatot.

Orbán Viktor ismertette, hogy a választást értékelő dokumentum első szava a köszöneté, mivel önkénteseik és aktivistáik fantasztikus munkát végeztek.

Többen dolgoztunk ezen az elvesztett választáson, mint a megelőző győzedelmes kampányokban

– tette hozzá.

A pártelnök közölte, hogy a mai értékelés csak az utolsó négy évet taglalja. A vereség okait tíz pontban foglalja össze a dokumentum:

A választási üzenet nem működött, az ellenfél jóval vonzóbbnak bizonyult. Végig győzelemre hajtottunk, az ellenfél előnyét nem észleltük, ezért nem hajtottunk végre kampánystratégiai korrekciót. Tévesen feltételeztük, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs felé. Hibásan feltételeztük, hogy a személyes mozgósító rendszerünk jobb, kint az ellenfélé. A velünk szembeni gyűlöletkampányokra nem adtunk hatékony választ. A digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtünk, a fiatalok figyelméért folytatott küzdelmet elbuktuk. A külföldről vezényelt algoritmusok előnyben részesítették mindazt, ami a kormányváltást szolgálta. A háborús veszélyről szóló üzeneteinket az ellenfelünk semlegesítette. A háború és a brüsszeli szankciók blokkolták a gazdasági növekedést egész Európában. A kormány feladata az lett volna, hogy megtalálja azt a politikát, ami sikeres és az emberek számára érzékelhető gazdasági növekedést eredményez. Ezt a stratégiát a kormány tudta megalkotni. Nem vállaltuk, hogy olyan gazdasági vállalásokat tegyünk, amelyekről tudtuk, hogy teljesíthetetlenek.

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