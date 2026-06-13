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Orbán Viktor: Magyarországon egy liberális helytartó kormány lépett hivatalba, de mi sohasem adjuk fel!

Orbán ViktorFideszFidesz Kongresszus

Orbán Viktor: Én nem adom fel, soha, soha, soha!

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Ma tartják a Fidesz tisztújító munkakongresszusát, amelyen az április 12-i választáson vereséget szenvedő és ezzel ellenzékbe került párt kijelöli a következő időszak politikai irányvonalát. A kongresszuson egy évre ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort, emellett döntenek a további tisztségviselők személyéről is. A Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be az eseményről. Kövesse nálunk élőben!

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 9:41
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Mondandóját úgy zárta: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

Tíz pontban a választási vereségről

Kezdjük a végén: én nem adom fel, soha, soha és soha nem adom fel – mondta Orbán Viktor a Fidesz kongresszus elején tartott rövid köszöntőbeszédében. A pártelnök jelezte, hogy egy politikai közösség életében a kongresszus ünnep, ám ez most nem az, hanem munkakongresszus.

Mint tudatta, értékelik a választást, amin súlyos vereséget szenvedtek. Ezután meg kell erősíteni értékeiket és a közösségük szellemi talapzatát, hogy milyen indíttatásból vesznek részt a magyar politikai életben. Ezt az erről szóló dokumentum elfogadásával tehetik meg. A harmadik feladat, hogy levonják a választás szervezeti tanulságokat, ezért módosítják az alapszabályt. Negyedik feladatként gondoskodnak a 28 tagú új elnökség összetételéről, végül pedig elfogadnak két politikai határozatot.

Orbán Viktor ismertette, hogy a választást értékelő dokumentum első szava a köszöneté, mivel önkénteseik és aktivistáik fantasztikus munkát végeztek.

Többen dolgoztunk ezen az elvesztett választáson, mint a megelőző győzedelmes kampányokban

– tette hozzá.

A pártelnök közölte, hogy a mai értékelés csak az utolsó négy évet taglalja. A vereség okait tíz pontban foglalja össze a dokumentum:

  1. A választási üzenet nem működött, az ellenfél jóval vonzóbbnak bizonyult.
  2. Végig győzelemre hajtottunk, az ellenfél előnyét nem észleltük, ezért nem hajtottunk végre kampánystratégiai korrekciót.
  3. Tévesen feltételeztük, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs felé.
  4. Hibásan feltételeztük, hogy a személyes mozgósító rendszerünk jobb, kint az ellenfélé.
  5. A velünk szembeni gyűlöletkampányokra nem adtunk hatékony választ.
  6. A digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtünk, a fiatalok figyelméért folytatott küzdelmet elbuktuk.
  7. A külföldről vezényelt algoritmusok előnyben részesítették mindazt, ami a kormányváltást szolgálta.
  8. A háborús veszélyről szóló üzeneteinket az ellenfelünk semlegesítette.
  9. A háború és a brüsszeli szankciók blokkolták a gazdasági növekedést egész Európában. A kormány feladata az lett volna, hogy megtalálja azt a politikát, ami sikeres és az emberek számára érzékelhető gazdasági növekedést eredményez. Ezt a stratégiát a kormány tudta megalkotni.
  10. Nem vállaltuk, hogy olyan gazdasági vállalásokat tegyünk, amelyekről tudtuk, hogy teljesíthetetlenek.

Cikkünk frissül.

Mint korábban megírtuk, arról már több fideszes politikus is beszélt a választás óta, hogy a pártnak vissza kell térnie a mozgalmi politizáláshoz. Ennek egy fontos építőkövét rakhatják le a szombati kongresszuson. A pártelnök pedig korábban már tudatta, hogy a kongresszussal zárul a pártszervezet ellenzéki működési formájának a meghatározása. Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke korábban az MTI-vel tudatta, hogy a tervek szerint a Fidesz kongresszusa alapszabály-módosításról is dönt, amely alapjaiban megváltoztatná a Fidesz szervezeti felépítését. A választókerületi rendszer megszűnik, a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és megyei választmányok dolgoznak majd. 

Fidesz tisztújító kongresszus Kongresszusi központ
Fotó: Polyák Attila

A megyei választmányok megyei elnököket választanak, akik automatikusan tagjai lesznek az új elnökségnek. 

Az országos elnökség jelentősen bővül, így a jövőben húsz megyei, illetve fővárosi elnökből, az Országos Választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és négy alelnökből áll majd. 

Borítókép: Jelentősen átalakul a Fidesz pártszervezet a választási vereség után (Fotó: Polyák Attila)

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