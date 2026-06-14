Elmarad idén az uborkaszezon, ez lehet a Fidesz új stratégiájának kulcsa

Fidesz-kongresszusHavasi BertalanRadics Béla ,Szalai Piroska

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Az önkritika, a generációváltás és a szervezeti megújulás is központi témája volt a Fidesz tisztújító kongresszusának. Havasi Bertalan szerint a választók már kimondták a legkeményebb kritikát a párttal szemben, Radics Béla a fiatalok megszólítását és a digitális térhez való alkalmazkodást sürgette, Szalai Piroska pedig a vereség tanulságainak őszinte feldolgozását nevezte a továbblépés feltételének.

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2026. 06. 14. 8:45
Fidesz tisztújító kongresszus Kongresszusi központ Orbán Viktor Fischer Zoltán
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Most látszik igazán, mennyire sokszínű a Fidesz

Radics Béla képviselő pozitívan fogadta a Fidesz önkritikáját. Neki Hidvéghi Balázs beszéde kifejezetten tetszett, a budapesti választmányon is nagyjából ezek a gondolatok hangzottak el. Rámutatott: most látszik igazán, mennyire sokszínű a Fidesz.

– A kampányban ezt sajnos nem tudtuk ugyanígy megmutatni, pedig éppen ez bizonyítja, hogy mennyire demokratikus párt vagyunk és hogy vannak véleménykülönbségek – emelte ki, hozzátéve: bízik benne, hogy a megújulás egyik új fejezete az lesz, hogy ezek a véleménykülönbségek gyorsabban, hatékonyabban, mozgalmi szinten is eljutnak a felső vezetéshez. Ugyanakkor a választási vereség egyik fő tanulsága szerinte az volt, hogy jobban kell alkalmazkodni a környezethez, beleértve a digitális világot is.

Az üzenetünk lehet jó, a szándékunk lehet jó, de ha ezt nem megfelelően kommunikáljuk, nem jó stílusban, adott esetben nem szimpatikusan, akkor ebből soha nem lesz újra kormányalakítás

– mutatott rá, hozzátéve: az is fontos, hogy végig kell vinni a generációváltást. Szerinte nem működik az, hogy egy-két fiatal lézeng a Fidesz soraiban, hanem az kell, hogy a legkisebb helyi Fidesz-csoportokban is ott legyenek a fiatalok. Ehhez pedig vonzó ajánlatot kell tenni számukra.

– Ebben kell szerintem erősödnünk, de hála Istennek, van most rá időnk – mondta.

 

Nem lehet kizárólag a múlton rágódni

Szalai Piroska képviselő Radics Bélához hasonlóan szintén pozitívan értékelte az önkritikát.

– Mindenkinek ki kell beszélnie azokat az érzéseket, amelyeket egy ilyen választási eredmény után érez. Ha ezeket nem beszéljük ki, akkor a feldolgozatlan problémák olyan gátat jelenthetnek, amely akár a következő négy évre vagy még hosszabb időre is megoldhatatlan helyzeteket teremthet – hangsúlyozta, majd rámutatott: ha pontosan meg tudjuk fogalmazni a problémát, akkor az már feladattá válik, amelyen dolgozni lehet.

Ezért ennek a kongresszusnak az egyik fontos célja az volt, hogy lezárjuk a múltat, másrészt elindulni a jövő felé

– emelte ki.

Szerinte azonban nem feltétlenül egy már teljesen kijelölt úton kell haladni, hanem legalább a lehetséges irányokat kijelölve. Fontos volt megfogalmazni, hogy melyek lehetnek a következő időszak feladatai.

– Nem az volt a cél, hogy a nap végére minden kérdésre kész válasz szülessen, hanem hogy elinduljon egy folyamat. Ha nem dolgozzuk fel a múlt negatív tapasztalatait, akkor nem tudunk előrelépni. Márpedig előre kell tekintenünk, hiszen jövőre is lesz élet, öt év múlva is lesz élet. Az emberek gyerekei diplomáznak, pályát kezdenek, családot alapítanak. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy ekkora vereség után kizárólag a múlton rágódjunk – hangsúlyozta.

A Fidesz szervezeti átalakítása kapcsán azt mondta, bizakodó. Szerinte ugyanis az a tudás és tapasztalat, amely az elmúlt években felhalmozódott, komoly értéket jelent. Emellett azt is hallani lehetett, hogy a vereség után sok új ember érdeklődik a Fidesz iránt, és szeretne bekapcsolódni a munkába. Volt olyan választókerület, ahol már több mint ötven új jelentkező van.

– A következő időszakban fog igazán kiderülni, hogy ez a változás mit hoz. Milyen erőforrásokat tud mozgósítani a Fidesz, és milyen keretrendszert tud felépíteni ahhoz, hogy a jövőben sikeresen működjön. Én abban bízom, hogy egy professzionális, terhelhető, hatékony és eredményes rendszer épül majd fel – mondta Szalai Piroska.

Borítókép: Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusán (Forrás: Facebook)


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