Elmarad idén az uborkaszezon, ez lehet a Fidesz új stratégiájának kulcsa

Most látszik igazán, mennyire sokszínű a Fidesz

Radics Béla képviselő pozitívan fogadta a Fidesz önkritikáját. Neki Hidvéghi Balázs beszéde kifejezetten tetszett, a budapesti választmányon is nagyjából ezek a gondolatok hangzottak el. Rámutatott: most látszik igazán, mennyire sokszínű a Fidesz.

– A kampányban ezt sajnos nem tudtuk ugyanígy megmutatni, pedig éppen ez bizonyítja, hogy mennyire demokratikus párt vagyunk és hogy vannak véleménykülönbségek – emelte ki, hozzátéve: bízik benne, hogy a megújulás egyik új fejezete az lesz, hogy ezek a véleménykülönbségek gyorsabban, hatékonyabban, mozgalmi szinten is eljutnak a felső vezetéshez. Ugyanakkor a választási vereség egyik fő tanulsága szerinte az volt, hogy jobban kell alkalmazkodni a környezethez, beleértve a digitális világot is.

Az üzenetünk lehet jó, a szándékunk lehet jó, de ha ezt nem megfelelően kommunikáljuk, nem jó stílusban, adott esetben nem szimpatikusan, akkor ebből soha nem lesz újra kormányalakítás

– mutatott rá, hozzátéve: az is fontos, hogy végig kell vinni a generációváltást. Szerinte nem működik az, hogy egy-két fiatal lézeng a Fidesz soraiban, hanem az kell, hogy a legkisebb helyi Fidesz-csoportokban is ott legyenek a fiatalok. Ehhez pedig vonzó ajánlatot kell tenni számukra.

– Ebben kell szerintem erősödnünk, de hála Istennek, van most rá időnk – mondta.

Nem lehet kizárólag a múlton rágódni

Szalai Piroska képviselő Radics Bélához hasonlóan szintén pozitívan értékelte az önkritikát.

– Mindenkinek ki kell beszélnie azokat az érzéseket, amelyeket egy ilyen választási eredmény után érez. Ha ezeket nem beszéljük ki, akkor a feldolgozatlan problémák olyan gátat jelenthetnek, amely akár a következő négy évre vagy még hosszabb időre is megoldhatatlan helyzeteket teremthet – hangsúlyozta, majd rámutatott: ha pontosan meg tudjuk fogalmazni a problémát, akkor az már feladattá válik, amelyen dolgozni lehet.

Ezért ennek a kongresszusnak az egyik fontos célja az volt, hogy lezárjuk a múltat, másrészt elindulni a jövő felé

– emelte ki.