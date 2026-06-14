Megújuló szervezet, erősebb helyi jelenlét és a mozgalmi jelleg visszaépítése – új korszak kezdődhet a Fideszben

Mozgalmi szemlélet, helyi válaszok

A pártelnök által felvázolt elképzelés szerint a jövőben nem minden döntés és kezdeményezés a központból indul majd ki. A helyi közösségek és szervezetek nagyobb önállóságot kaphatnak, ami gyorsabb és rugalmasabb reagálást tehet lehetővé.

A kongresszuson felszólaló vidéki politikusok közül többen is arról beszéltek, hogy az elmúlt időszakban nehezebbé vált a lakossági visszajelzések becsatornázása. Az új szervezeti modell egyik legfontosabb célja éppen ennek a problémának a kezelése lehet. A helyi vezetők közvetlenebbül találkoznak a választók véleményével, kritikáival és javaslataival, így a problémák megoldása is gyorsabbá válhat. Emellett a párt országos vezetése is pontosabb képet kaphat a helyi közösségek hangulatáról és elvárásairól.

Őszre fel kell állnia az új rendszernek

Orbán Viktor a kongresszuson arról beszélt, hogy az új szervezeti struktúrának már őszre működőképes állapotba kell kerülnie. A kormánypárt vezetése arra számít, hogy a következő időszakban egyre több politikai konfliktus és vitás kérdés jelenik meg a közéletben, amelyekre gyors és hatékony válaszokat kell adni. Pindroch Tamás szerint a következő hónapok döntik el, hogy az új modell mennyire bizonyul sikeresnek.

A politikában mindig a gyakorlat adja meg a választ. Az új szervezeti rendszer hatékonysága és ütőképessége a következő egy évben fog igazán megmutatkozni. Az azonban már most látszik, hogy a Fidesz a helyi jelenlét erősítésével és a mozgalmi jelleg visszaépítésével kíván felkészülni a következő időszak kihívásaira

– fogalmazott az elemző.