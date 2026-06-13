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Újraválasztották a Fidesz elnökének Orbán Viktort

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Újraválasztották a Fidesz elnökének Orbán Viktort

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Becsületbeli ügynek tartja Orbán Viktor, hogy a Fideszt győzelemre való esélyes pártként adja át a fiataloknak. Ezt azután mondta a politkus, hogy a párt kongresszusa szombaton egy évre ismét elnökké választotta. Mint fogalmazott, ő kuruc, és csak a nemzeti politika érdekli, sem pénz, sem pozíciók, sem a nemzetközi elismerés nem csábítja.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 15:45
Fotó: Fischer Zoltán
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