Újraválasztották a Fidesz elnökének Orbán Viktort
Becsületbeli ügynek tartja Orbán Viktor, hogy a Fideszt győzelemre való esélyes pártként adja át a fiataloknak. Ezt azután mondta a politkus, hogy a párt kongresszusa szombaton egy évre ismét elnökké választotta. Mint fogalmazott, ő kuruc, és csak a nemzeti politika érdekli, sem pénz, sem pozíciók, sem a nemzetközi elismerés nem csábítja.
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