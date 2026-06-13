Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt 32. kongresszusán (Fotó: Fischer Zoltán)
Tíz pontban elemezte a vereséget Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson + videó
Alábecsült ellenfél, elvesztett online csata és hibás politikai kalkulációk – Orbán Viktor szerint ezek is hozzájárultak a Fidesz választási vereségéhez, amelynek okait tíz pontban összegezte a párt 32. kongresszusán.
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