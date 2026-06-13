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Orbán Viktor: Magyarországon egy liberális helytartó kormány lépett hivatalba, de mi sohasem adjuk fel!

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Orbán Viktor: Magyarországon egy liberális helytartó kormány lépett hivatalba, de mi sohasem adjuk fel!

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Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz. Orbán Viktor, a párt elnöke a közösségi oldalán közölte: egy röpirattal készül az eseményre. A volt miniszterelnök a Fidesz küldetését is felvázolta a dokumentumban. Az áprilisi országgyűlési választásokkal kapcsolatosan úgy fogalmazott „ 2026-ban csak azt ígérhettük, hogy az elért eredményeket megvédjük, a biztonságot garantáljuk, a Brüsszellel szembeni küzdelmet folytatjuk, a békepárti semlegességünket pedig fenntartjuk”.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 06. 13. 9:05
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Orbán Viktor a Fidesz és az általa vezetett nemzeti kormány történetében vízválasztónak számító 2026-os évnek is külön fejezetet szánt 

2026-ban csak azt ígérhettük, hogy az elért eredményeket megvédjük, a biztonságot garantáljuk, a Brüsszellel szembeni küzdelmet folytatjuk, a békepárti semlegességünket pedig fenntartjuk. Ez a perspektíva azonban elvesztette vonzerejét

– értékelt.

Hozzátette, az április 12-ei országgyűlési választáson mégis jelentős számban voksoltak bizalmat a Fidesznek. 

– Még így is kitartott kétmillió-négyszázezer honfitársunk, ami győzelemhez vagy szorosabb vereséghez is elegendő lehetett volna. De belépett 10 százaléknyi olyan szavazó, aki korábban kívül maradt, de most a változás eufóriája beszippantott, és a velünk szembeni utálat lelkesített. 

Így már a magyarok nagy többsége nem volt partner. Úgy érezték, hogy a küzdelem folytatásához áldozniuk kellene a pénzükből, az életszínvonalukból és gazdasági reményeikből. Úgy látták, ez már nem éri meg nekik”

– fogalmazott. 

Az Elit című fejezetben Orbán Viktor arról ír, hogy a Fidesz politikai közössége a kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére is hatalmon maradhatott volna, ha sikerül létrehoznia egy olyan kulturális mintát, amely „anyagi sikerek nélkül is megtartja” az embereket a „szabadságharc ügye mellett”. Szerinte ez a minta „nem született meg”, ezért a gazdasági eredmények maradtak a kormányzás fő legitimációs alapjai.

Véleménye szerint időközben létrejött egy „interneten szerveződő, kulturális elit”, amely „az indirekt politizálás eszközeivel képes volt új mederbe terelni az emberek gondolkodását”, és azt az értelmezést terjesztette, hogy „a magyar szabadságharc, sőt eleve minden szabadságharc elhibázott lépés”.

Vélekedése szerint

a gazdasági nehézségek, a „védekezés kényelmetlenségei” és a „tiszás gyűlöletkampányok” együttesen gyengítették a kormánypártok támogatottságát. 

Azt írta, hogy végül „3 millió 400 ezer magyar 16 év után az áprilisi fegyverletételt választotta”, míg „2 millió 400 ezer honfitársunkkal együtt a szabadságharc folytatása, a szuverenitás megvédése mellett maradtunk”.

A Fidesz elnöke bírálatot is megfogalmazott az értelmiségiekkel és üzletemberekkel szemben. Feltette a kérdést: „hogyan lehetséges, hogy éppen ők, a kormánypártok polgári szárnya pártolt el”, miközben állítása szerint tisztában vannak az Európai Unió gazdasági problémáival. Azt is írta, hogy a nemzeti oldal keresztény táborából sokan a „liberális, progresszív, európai föderalista politikai táborhoz csatlakoztak”, ezért a jobboldal megújulását inkább „a jobboldal népi és szociális szárnyaiból” várja.

 

Summa

– A modern európai politikában kétféle kormányzati rendszer, kétféle szellemi fundamentum létezik – írta Orbán Viktor, aki  a szuverenista és a liberális világnézet közti markáns különbségeket fejtette ki.   

– A magunkfajták számára a nemzet több, mint a társadalom tagjainak összessége. Létezik a nemzetet alkotó egyének sokaságából kiemelkedő, sajátos minőség, amely nem vezethető vissza pusztán az egyes részek összességére. Ez a sajátos minőség a létezés magyar minősége. Szellem, történelem, kultúra, nemzeti karakter. 

Akik ezt fel- és elismerik, azok a szuverenisták. 

Ők ezt védelemre érdemesnek tartják, és az egész közösséget meghatározó és összefogó eszmét képviselik. Számukra a nemzeti érdek nem pusztán a privát érdekek eredője. Létezik közjó, és a szuverén kormányzás éppen ennek szolgálatában áll akkor is, ha ez aktuálisan egyes egyéni és csoportérdekeket kielégít, másokat pedig nem – mutatott rá.

– A liberálisok szerint a nemzet az egyének összessége. A nemzeti érdek csupán az egyéni érdekek származéka. A politikai döntések célja mindig visszavezethető személyes vagy csoportos részérdekekre. Az egyes részterületek működésének javítása azonos az egész működésének megjavításával. Ezért számukra nincs is benne semmi nagyszerű, semmi felemelő. Így az egészre vonatkozóan nem is rendelkeznek elképzeléssel. 

Az egészért lelkesedő szuverenistákat a marxista baloldal (az istenhívőkhöz hasonlóan) megtévesztett embereknek tartja, a liberálisok, különösen a magyar liberálisok intellektuális felsőbbrendűséggel lenézik őket, a tiszások pedig az Egész helyébe a digitális marketinget állítják

– fogalmazott. 

Hozzátette: Magyarországon „liberális helytartó kormány lépett hivatalba”, amely a nemzeti önállóság helyett a „brüsszeli elvárásokhoz való alkalmazkodást” helyezi előtérbe. Ennek következményeként háttérbe szorul a közjó és a szuverenitás, és a döntések a piaci logika szerint alakulnak.

„Brüsszel támogatása, a hitelminősítők dicsérete, a polgári elit árulása, a Soros-hálózat hordái, a pénzéhes liberális tőketulajdonosok falkája és az eufóriában lebegő és megtévesztett magyarok milliói, minden együtt áll, hogy megnyissák a kapukat, és megkezdődjön Magyarország kifosztása”

– írta. 

A röpirat zárófejezetében Orbán Viktor a jövőképet vázolta fel. 

– Az európai államok kormányai sorra jelentik be a megszorításokat. Brüsszel minden pénzt felemészt. Már a régen jól teljesítő államok – Németország, Franciaország, Hollandia – is bajban vannak. Ukrajna viszi és darálja az európai emberek pénzét. Az eufória perceken belül a múlté. Jönnek a liberális önkény jól ismert módszerei. Az alkotmányos intézmények elleni rohamok. Jönnek a jobboldal elleni gyűlölethadjáratok, és jönnek a nemzetközi brigádok csapatai. Ahogy Franciaországban és Németországban Le Penék és az AfD ellen, 

Magyarországon is politikai fegyverként használják majd az igazságszolgáltatást és az állami intézményeket a jobboldal ellen

–  foglalta össze, majd hozzátette, hogy mindez „mindhiába”. 

A szuverén Magyarország eszméjét nem lehet se kitörölni, se kiirtani. Olyan igazság ez, amely nagyobb, mint a mi kis saját igazságaink. Fölénk magasodik. Magához emel, hűségre kötelez. Fidesz, hit, hűség, bizalom

– hangsúlyozta. 

„Mi sohasem adjuk fel. Mi mindig itt leszünk. Voltunk, vagyunk és maradunk. Ez a mi hazánk, és nincs nekünk másik. Ez a mi küldetésünk. Folytatni fogjuk. De ez már egy másik röpirat”

– fogalmazott Orbán Viktor, aki azzal zárta gondolatait: „Isten óvja Magyarországot!”

Amint azt megírtuk, ma tartják a Fidesz tisztújító munkakongresszusát, amelyen az április 12-i választáson vereséget szenvedő és ezzel ellenzékbe került párt kijelöli a következő időszak politikai irányvonalát. A kongresszuson egy évre ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort, emellett döntenek a további tisztségviselők személyéről is.  Arról már több fideszes politikus is beszélt a választás óta, hogy a pártnak vissza kell térnie, a mozgalmi politizáláshoz. Ennek egy fontos építőkövét rakhatják le a szombati kongresszuson. 

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Fotó: Facebook)


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