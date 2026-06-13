Orbán Viktor: Magyarországon egy liberális helytartó kormány lépett hivatalba, de mi sohasem adjuk fel!

Orbán Viktor a Fidesz és az általa vezetett nemzeti kormány történetében vízválasztónak számító 2026-os évnek is külön fejezetet szánt

2026-ban csak azt ígérhettük, hogy az elért eredményeket megvédjük, a biztonságot garantáljuk, a Brüsszellel szembeni küzdelmet folytatjuk, a békepárti semlegességünket pedig fenntartjuk. Ez a perspektíva azonban elvesztette vonzerejét

– értékelt.

Hozzátette, az április 12-ei országgyűlési választáson mégis jelentős számban voksoltak bizalmat a Fidesznek.

– Még így is kitartott kétmillió-négyszázezer honfitársunk, ami győzelemhez vagy szorosabb vereséghez is elegendő lehetett volna. De belépett 10 százaléknyi olyan szavazó, aki korábban kívül maradt, de most a változás eufóriája beszippantott, és a velünk szembeni utálat lelkesített.

Így már a magyarok nagy többsége nem volt partner. Úgy érezték, hogy a küzdelem folytatásához áldozniuk kellene a pénzükből, az életszínvonalukból és gazdasági reményeikből. Úgy látták, ez már nem éri meg nekik”

– fogalmazott.

Az Elit című fejezetben Orbán Viktor arról ír, hogy a Fidesz politikai közössége a kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére is hatalmon maradhatott volna, ha sikerül létrehoznia egy olyan kulturális mintát, amely „anyagi sikerek nélkül is megtartja” az embereket a „szabadságharc ügye mellett”. Szerinte ez a minta „nem született meg”, ezért a gazdasági eredmények maradtak a kormányzás fő legitimációs alapjai.

Véleménye szerint időközben létrejött egy „interneten szerveződő, kulturális elit”, amely „az indirekt politizálás eszközeivel képes volt új mederbe terelni az emberek gondolkodását”, és azt az értelmezést terjesztette, hogy „a magyar szabadságharc, sőt eleve minden szabadságharc elhibázott lépés”.

Vélekedése szerint

a gazdasági nehézségek, a „védekezés kényelmetlenségei” és a „tiszás gyűlöletkampányok” együttesen gyengítették a kormánypártok támogatottságát.

Azt írta, hogy végül „3 millió 400 ezer magyar 16 év után az áprilisi fegyverletételt választotta”, míg „2 millió 400 ezer honfitársunkkal együtt a szabadságharc folytatása, a szuverenitás megvédése mellett maradtunk”.