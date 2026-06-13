orbán viktortisztújító kongresszusfideszelnök

Újra a Fidesz elnökének választhatják Orbán Viktort a párt kongresszusán

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Munkakongresszussal folytatódik a Fidesz megújulása a választási vereség után. Ennek részeként jelentősen átalakul a pártszervezet, ugyanis megszűnik az eddigi választókerületi rendszer. Emellett döntenek a párt tisztségviselőiről, így az elnök személyéről is.

Máté Patrik
2026. 06. 13. 6:15
Fotó: Ladóczki Balázs
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Vissza a jövőbe?

Utolsó kongresszusát idén januárban tartotta a Fidesz, akkor még a választási kampányra való felkészülés volt a fókuszban. Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor, kijelölték a kampány irányát, illetve bemutatták az egyéni képviselőjelöltek is. Ám év elején nem történt tisztújítás, illetve a pártszervezet sem változott. Az eddigi utolsó tisztújító kongresszusra még 2023. novemberében került sor. Ezen újraválasztották Orbán Viktort pártelnöknek, de megerősítették a pozíciójában a négy alelnököt, Kósa Lajost, Kubatov Gábort, Gál Kingát, valamint Németh Szilárdot is. Emellett a kongresszuson megválasztották a párt bizottságainak vezetőit és tagjait is.

A mostani kongresszus jelentőségét tekintve leginkább a 2003. májusi tisztújítással hasonlítható össze. Akkor ugyancsak kormányzati pozícióból került ellenzékbe a Fidesz, miután 2002-ben az MSZP az SZDSZ-el összefogva vette át a kormányrudat. Abból a szempontból is fontos párhuzam van a 23 évvel ezelőtti és a mostani kongresszus között, hogy a pártszervezet akkor is jelentős átalakításon esett át. A párt akkor vette fel a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnevezést, valamint 2003-ban jött létre a választókerületi elnöki rendszer, amelyet most megszüntetnek. 

Ennek eredményeképpen a most létrejövő, az önkormányzati rendszerhez igazodó pártszervezet visszatérés a 2003 előtti struktúrához. 

Ám fontos különbség, hogy akkor Orbán Viktor három év hiátus után tért vissza a Fidesz élére, mivel az első kormányzati ciklusa során döntöttek arról, hogy szétválasztják a miniszterelnöki és a pártelnöki pozíciót. Így 2000-től egy évig előszőr Kövér László, majd 2001-2003 között két évig Pokorni Zoltán állt a Fidesz élén. Orbán Viktor pedig a szóban forgó 2003-as kongresszus óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke, amely posztot először 1993 és 2000 között töltött be, miután létrejött a pártelnöki rendszer.

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

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