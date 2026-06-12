migrációs paktumFideszTisza PártMagyarország

A Fidesz–KDNP választ vár a kormánytól a migrációs paktum ügyében: Magyar Péternek színt kell vallani

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja szerint a pénteken életbe lépett uniós migrációs paktum új migrációs kockázatokat jelent Magyarország számára. A politikusok arra szólították fel a kormányt, hogy egyértelműen mondja meg, végrehajtja-e az új szabályozást.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 9:54
Határ, migráció – illusztráció (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közlemény szerint a magyar emberek többször is világossá tették, hogy nem támogatják az illegális migrációt, és az európai polgárok sem annak kezelését, hanem megállítását, valamint az illegálisan az Európai Unió területén tartózkodók hatékony visszaküldését várják el a döntéshozóktól.

A képviselőcsoport úgy véli, hogy a migrációs paktum nem az illegális bevándorlás megállításáról, hanem annak kezeléséről szól, ezért Magyarország számára új migrációs kockázatokat teremtene.

A közlemény szerint a szabályozás lehetővé tenné, hogy más uniós tagállamokból migránsok érkezzenek Magyarországra, miközben a déli határzár működését is ellehetetlenítené. A képviselőcsoport álláspontja szerint az Európai Unión kívülről érkezők ismét Magyarország területén nyújthatnák be menedékkérelmüket, ami azt jelentené, hogy a kérelmezőket az eljárás idejére be kellene engedni az országba és gondoskodni kellene róluk.

A Fidesz–KDNP szerint az elutasított kérelmezők visszaküldésének kérdése továbbra sincs megfelelően rendezve, ezért sokan az elutasítás után is az országban maradhatnának. A közlemény úgy fogalmaz, hogy a rendszer nem a migráció megállítását szolgálja, hanem inkább ösztönzi azt.

A közleményben arra is kitértek, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői 2024-ben olyan kezdeményezéseket támogattak, amelyek a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását sürgették. A Fidesz–KDNP szerint a Tisza Párt néppárti szövetségesei is a paktum gyors végrehajtása mellett érvelnek, beleértve a tagállamok közötti felelősség- és teherviselési rendszert is.

A közlemény kitér arra is, hogy Magyar Péter korábban azt mondta, nem engedne be illegális migránsokat az országba. A Fidesz–KDNP szerint azonban a lényegi kérdés nem ez, hanem az, hogy a kormány végrehajtja-e a migrációs paktumot. Álláspontjuk szerint a szabályozás következtében Magyarországnak más tagállamok által befogadott migránsokat is át kellene vennie, illetve az újonnan érkezők esetében menekültügyi eljárást kellene lefolytatnia.

A Fidesz–KDNP végül arra szólította fel a Tisza-kormányt, hogy egyértelműen mondja meg, végrehajtja-e a migrációs paktumot. A közlemény szerint a döntés hosszú távon Magyarország migrációs politikáját és biztonságát is befolyásolhatja.

Borítókép: Határ, migráció – illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekSoros György

Soros György elégedetten hátradőlhet

Horváth József avatarja

Az összes fenyegető kihívás közül, amellyel az európai nemzetek szembesülnek, nincs sürgetőbb a tömeges migrációnál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu