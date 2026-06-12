A Fidesz–KDNP választ vár a kormánytól a migrációs paktum ügyében: Magyar Péternek színt kell vallani

A közlemény szerint a magyar emberek többször is világossá tették, hogy nem támogatják az illegális migrációt, és az európai polgárok sem annak kezelését, hanem megállítását, valamint az illegálisan az Európai Unió területén tartózkodók hatékony visszaküldését várják el a döntéshozóktól.

A képviselőcsoport úgy véli, hogy a migrációs paktum nem az illegális bevándorlás megállításáról, hanem annak kezeléséről szól, ezért Magyarország számára új migrációs kockázatokat teremtene.

A közlemény szerint a szabályozás lehetővé tenné, hogy más uniós tagállamokból migránsok érkezzenek Magyarországra, miközben a déli határzár működését is ellehetetlenítené. A képviselőcsoport álláspontja szerint az Európai Unión kívülről érkezők ismét Magyarország területén nyújthatnák be menedékkérelmüket, ami azt jelentené, hogy a kérelmezőket az eljárás idejére be kellene engedni az országba és gondoskodni kellene róluk.

A Fidesz–KDNP szerint az elutasított kérelmezők visszaküldésének kérdése továbbra sincs megfelelően rendezve, ezért sokan az elutasítás után is az országban maradhatnának. A közlemény úgy fogalmaz, hogy a rendszer nem a migráció megállítását szolgálja, hanem inkább ösztönzi azt.