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Nem kiszűrik, hanem menedzselik az Európai Unióba való bevándorlást

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A paktum nem kiszűri, hanem menedzseli az Európai Unióba való bevándorlást, miközben földrészünk már így is tele van több tíz millió migránssal, a jövevények alkotta szegregátumokkal és no-go zónákkal. Az Orbán-kormány ellenezte, a Magyar-kormány a jelek szerint beadja a derekát.

Munkatársunktól
2026. 06. 12. 6:41
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A paktum következménye: illegálisból legális

A migrációs paktummal az illegálisan érkező migráns legálissá lesz – ez árnyalja Magyar Péter kormányfő szavait, aki szerint hazánkba nem érkezik majd illegális bevándorló. Magyar májusban, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel az oldalán már feltűnően pozitívan nyilatkozott a paktumról, ecsetelve az előnyeit, noha nyíltan nem vallott színt.

– Azt állítják, hogy ők megállítják az illegális migrációt. Amit nem tesznek hozzá, az az, amit Magyar Péter is elhallgat. Azt, hogy a legális bevándorlásra viszont nagyon is alapoznak. 

A részletesebb európai parlamenti vitákon egy-egy felszólaló nyíltan el is mondja, hogy erre gazdasági és demográfiai okokból van szükség – közölte Orbán Balázs, Orbán Viktor előző kormányfő politikai igazgatója a közösségi oldalán. Álláspontja szerint az új kormányfő nem véletlenül nem jelentette ki, hogy elutasítja a migrációs paktumot. – Az illegális bevándorlás szóban történő elutasítása önmagában nem jelent védelmet. Ha ugyanis más országokban legalizálnak migránsokat, és azokat legális úton szétterítik, akkor a következményeket tekintve ugyanott vagyunk. Visszafordíthatatlanul – húzta alá.

  • A paktum rendelkezései közt szerepel, hogy Magyarország vagy befogadja a szolidaritási alapban előírt számú menekültet, vagy hétmillió forintot fizet minden be nem fogadott migráns után.
  • A bizottság Magyarország beleszólása nélkül bármely évben tetszőlegesen növelheti a befogadandó migránsok számát vagy a kötelezően befizetendő összeg mértékét.
  • Válsághelyzetben (például egy nem várt nagyobb migrációs hullám esetén), a bizottság kötelezheti Magyarországot, hogy az előírt migránskvótánál jóval nagyobb számú menekültet fogadjon be.
  • Amennyiben nem sikerül 12 héten belül elbírálni a határnál várakozó migránsok menedékkérelmét, úgy a menekültek szabadon beléphetnek és mozoghatnak Magyarország területén.
  • A kiskorú és egészségügyi problémákkal (ideértve a mentális betegségekkel) küzdő migránsokat az állam köteles beengedni Magyarország területére a menedékkérelmük elbírálásának ideje alatt is.
  • Magyarország köteles a magyar állampolgárok életszínvonalához hasonló körülményeket biztosítani a befogadott menekülteknek.
  • Magyarország köteles a befogadott menekültek szállásáról, étkezéséről, ruháztatásáról és egyéb pénzbeli juttatásairól más tagállammal megegyező szinten gondoskodni.
  • Egyedül az Európai Bizottság dönthet arról, mely harmadik országok minősülnek biztonságosnak, tehát visszatoloncolásra alkalmasnak.
  • Magyarország még akkor sem utasíthat ki egy nem biztonságos országból érkező menedékkérőt, ha a személyt a hatóságok az ország biztonságára és közrendjére veszélyesnek minősítik.

Bevándorlás számokban

* Az EU lakosságának jelenleg mintegy 15 százaléka migrációs hátterű. Ez az arány hazánkban ennek kevesebb mint a fele.

* Az EU évi mintegy 700 ezer menedékkérőt regisztrál. Hazánkban jelentéktelen az elemszám.

* Brüsszelben a népesség mintegy 60 százaléka, Párizsban csaknem a fele, míg Amszterdamban tíz főből négy külföldön született. Mindhárom világvárosban, illetve környékükön migránsgettók, no-go övezetek jöttek létre, ahová a rendőrség is vonakodik bemenni, hogy rendet tegyen. Budapesten a külföldön születettek aránya mintegy hat százalék, bár a belső kerületekben a lakosság egynegyedét is elérheti.

Borítókép: 2015 óta migránsok lepték el a nyugat-európai nagyvárosok utcáit (Fotó: AFP)

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