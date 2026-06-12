Nem kiszűrik, hanem menedzselik az Európai Unióba való bevándorlást

A paktum következménye: illegálisból legális
A migrációs paktummal az illegálisan érkező migráns legálissá lesz – ez árnyalja Magyar Péter kormányfő szavait, aki szerint hazánkba nem érkezik majd illegális bevándorló. Magyar májusban, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel az oldalán már feltűnően pozitívan nyilatkozott a paktumról, ecsetelve az előnyeit, noha nyíltan nem vallott színt.
– Azt állítják, hogy ők megállítják az illegális migrációt. Amit nem tesznek hozzá, az az, amit Magyar Péter is elhallgat. Azt, hogy a legális bevándorlásra viszont nagyon is alapoznak.
A részletesebb európai parlamenti vitákon egy-egy felszólaló nyíltan el is mondja, hogy erre gazdasági és demográfiai okokból van szükség – közölte Orbán Balázs, Orbán Viktor előző kormányfő politikai igazgatója a közösségi oldalán. Álláspontja szerint az új kormányfő nem véletlenül nem jelentette ki, hogy elutasítja a migrációs paktumot. – Az illegális bevándorlás szóban történő elutasítása önmagában nem jelent védelmet. Ha ugyanis más országokban legalizálnak migránsokat, és azokat legális úton szétterítik, akkor a következményeket tekintve ugyanott vagyunk. Visszafordíthatatlanul – húzta alá.
- A paktum rendelkezései közt szerepel, hogy Magyarország vagy befogadja a szolidaritási alapban előírt számú menekültet, vagy hétmillió forintot fizet minden be nem fogadott migráns után.
- A bizottság Magyarország beleszólása nélkül bármely évben tetszőlegesen növelheti a befogadandó migránsok számát vagy a kötelezően befizetendő összeg mértékét.
- Válsághelyzetben (például egy nem várt nagyobb migrációs hullám esetén), a bizottság kötelezheti Magyarországot, hogy az előírt migránskvótánál jóval nagyobb számú menekültet fogadjon be.
- Amennyiben nem sikerül 12 héten belül elbírálni a határnál várakozó migránsok menedékkérelmét, úgy a menekültek szabadon beléphetnek és mozoghatnak Magyarország területén.
- A kiskorú és egészségügyi problémákkal (ideértve a mentális betegségekkel) küzdő migránsokat az állam köteles beengedni Magyarország területére a menedékkérelmük elbírálásának ideje alatt is.
- Magyarország köteles a magyar állampolgárok életszínvonalához hasonló körülményeket biztosítani a befogadott menekülteknek.
- Magyarország köteles a befogadott menekültek szállásáról, étkezéséről, ruháztatásáról és egyéb pénzbeli juttatásairól más tagállammal megegyező szinten gondoskodni.
- Egyedül az Európai Bizottság dönthet arról, mely harmadik országok minősülnek biztonságosnak, tehát visszatoloncolásra alkalmasnak.
- Magyarország még akkor sem utasíthat ki egy nem biztonságos országból érkező menedékkérőt, ha a személyt a hatóságok az ország biztonságára és közrendjére veszélyesnek minősítik.
Bevándorlás számokban
* Az EU lakosságának jelenleg mintegy 15 százaléka migrációs hátterű. Ez az arány hazánkban ennek kevesebb mint a fele.
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