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Életbe lépett a migrációs paktum – komoly terhek várhatnak Magyarországra

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Magyarország számára nem kedvező az új migrációs és menekültügyi paktum – erről beszélt a Magyar Nemzetnek Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője. A szakértő szerint hazánknak több mint 7700 menedékkérő befogadására alkalmas infrastruktúrát kell kiépítenie és fenntartania, miközben egyelőre kérdéses, hogyan működik majd a rendszer egy újabb migrációs válsághelyzet esetén.

Ternovácz Áron
2026. 06. 12. 4:50
A migráció Fotó: MN Archív
Fotó: MN Archív
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A paktum ösztönözheti a migrációt?

Rámutatott arra is, hogy több országban késik a szükséges jogszabályok átültetése, és a biometrikus Eurodac adatbázis fejlesztése is jelentős lemaradásban van. A vezető elemző tájékoztatott: hosszabb távon 

az Európai Unió egyre erősebben igyekszik bevonni a Nyugat-Balkánt az illegális migráció kezelésébe. 

Ennek részeként bővítik az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex hatásköreit, valamint fokozzák az együttműködést Szerbiával, Bosznia-Hercegovinával és Észak-Macedóniával. A cél többek között a határőrizeti együttműködés javítása, a vízumpolitikák uniós normákhoz igazítása és a visszafogadási megállapodások hatékonyabb végrehajtása.

Arra a kérdésre, hogy a paktum ösztönözheti-e a migrációt, Dócza Edith Krisztina azt mondta: 

jelenleg ez nem látható.

Emlékeztetett arra, hogy a nyugat-balkáni útvonalon tavaly 42 százalékkal csökkent az illegális migráció, míg az idei év első hónapjaiban további visszaesést regisztráltak. Figyelmeztetett, hogy a közel-keleti fejlemények, különösen az iráni helyzet, illetve az afgán migráció újabb nyomást helyezhetnek Európára. Az afgán állampolgárok továbbra is a legnagyobb létszámban érkező csoportok közé tartoznak, miközben Irán és Pakisztán tovább folytatja a kitoloncolásokat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MN-archív)

 

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