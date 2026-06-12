Életbe lépett a migrációs paktum – komoly terhek várhatnak Magyarországra

A paktum ösztönözheti a migrációt?

Rámutatott arra is, hogy több országban késik a szükséges jogszabályok átültetése, és a biometrikus Eurodac adatbázis fejlesztése is jelentős lemaradásban van. A vezető elemző tájékoztatott: hosszabb távon

az Európai Unió egyre erősebben igyekszik bevonni a Nyugat-Balkánt az illegális migráció kezelésébe.

Ennek részeként bővítik az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex hatásköreit, valamint fokozzák az együttműködést Szerbiával, Bosznia-Hercegovinával és Észak-Macedóniával. A cél többek között a határőrizeti együttműködés javítása, a vízumpolitikák uniós normákhoz igazítása és a visszafogadási megállapodások hatékonyabb végrehajtása.

Arra a kérdésre, hogy a paktum ösztönözheti-e a migrációt, Dócza Edith Krisztina azt mondta:

jelenleg ez nem látható.

Emlékeztetett arra, hogy a nyugat-balkáni útvonalon tavaly 42 százalékkal csökkent az illegális migráció, míg az idei év első hónapjaiban további visszaesést regisztráltak. Figyelmeztetett, hogy a közel-keleti fejlemények, különösen az iráni helyzet, illetve az afgán migráció újabb nyomást helyezhetnek Európára. Az afgán állampolgárok továbbra is a legnagyobb létszámban érkező csoportok közé tartoznak, miközben Irán és Pakisztán tovább folytatja a kitoloncolásokat.

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