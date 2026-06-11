Deák Dániel: Magyar Péter másra mutogat a migrációs paktum miatt

A szabályozás alapján a tagállamok többféleképpen járulhatnak hozzá a közös tehermegosztáshoz: migránsok befogadásával, pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formákkal.

Deák Dániel bejegyzésében kitért

Magyar Péter korábbi nyilatkozataira is. A politológus szerint a Tisza Párt elnöke Orbán Viktort tette felelőssé azért, hogy miniszterelnökként nem tudta megakadályozni a migrációs paktum elfogadását az Európai Unióban. Deák úgy értelmezte ezt az álláspontot, hogy Magyar Péter kész helyzetként tekint a paktumra, amelyen szerinte már nem lehet változtatni.

A politológus ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter többször kijelentette: illegális migránsokat nem fogadna be Magyarországra. Deák szerint azonban

a lényeg épp ez: a migrációs paktummal legalizálják a migráció számos formáját.

A bejegyzés felidézi, hogy az Orbán Viktor vezette kormány a kezdetektől ellenezte a migrációs paktumot. A kabinet álláspontja szerint a szabályozás ösztönözheti a bevándorlást, miközben csökkenti a tagállamok mozgásterét saját migrációs politikájuk alakításában. Magyarország a jogszabálycsomag elfogadásakor nem támogatta a paktumot, ám azt a tagállamok többsége jóváhagyta.