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Deák Dániel: Magyar Péter másra mutogat a migrációs paktum miatt

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Miközben Magyar Péter azt állítja, hogy illegális migránsokat nem engedne be az országba, Deák Dániel szerint eddig nem utasította el az uniós migrációs paktumot, amelynek egyik legvitatottabb eleme éppen a kötelező szolidaritási mechanizmus. A politológus úgy véli, a szabályozás különösen egy újabb, a 2015-öshöz hasonló migrációs hullám esetén jelenthet komoly kockázatot Magyarország számára, mivel jelentős kötelezettségeket róhat az országra a migráció kezelésében.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 14:14
Magyar Péter és Ursul von der Leyen (Fotó: AFP)
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A szabályozás alapján a tagállamok többféleképpen járulhatnak hozzá a közös tehermegosztáshoz: migránsok befogadásával, pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formákkal.

Deák Dániel bejegyzésében kitért 

Magyar Péter korábbi nyilatkozataira is. A politológus szerint a Tisza Párt elnöke Orbán Viktort tette felelőssé azért, hogy miniszterelnökként nem tudta megakadályozni a migrációs paktum elfogadását az Európai Unióban. Deák úgy értelmezte ezt az álláspontot, hogy Magyar Péter kész helyzetként tekint a paktumra, amelyen szerinte már nem lehet változtatni.

A politológus ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter többször kijelentette: illegális migránsokat nem fogadna be Magyarországra. Deák szerint azonban 

a lényeg épp ez: a migrációs paktummal legalizálják a migráció számos formáját.

A bejegyzés felidézi, hogy az Orbán Viktor vezette kormány a kezdetektől ellenezte a migrációs paktumot. A kabinet álláspontja szerint a szabályozás ösztönözheti a bevándorlást, miközben csökkenti a tagállamok mozgásterét saját migrációs politikájuk alakításában. Magyarország a jogszabálycsomag elfogadásakor nem támogatta a paktumot, ám azt a tagállamok többsége jóváhagyta.

Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy 

Orbán Viktor korábban többször kijelentette: amíg ő a miniszterelnök, Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktum rendelkezéseit.

A politológus szerint Magyar Péter ezzel szemben eddig nem utasította el a paktumot. Bejegyzésében megemlítette azt is, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy közös sajtótájékoztatón arról beszélt: megállapodás született a paktum magyarországi végrehajtásáról.

Deák Dániel emlékeztetett arra is:

A Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői határozati javaslatban kezdeményezik az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását, arra hivatkozva, hogy az sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát és túllépi az uniós hatásköröket. Erre eddig kormányzati reakció nem érkezett.

A politológus szerint a migrációs paktum különösen abban az esetben jelenthet komoly kihívást Magyarország számára, ha Európát ismét a 2015-ös válsághoz hasonló migrációs hullám éri el. Véleménye szerint egy ilyen helyzetben a szabályozás alapján Magyarországra is jelentős kötelezettségek hárulhatnak a migráció kezelésében.

 

Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

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